Індекс куті: як змінювалася вартість головної різдвяної страви







Традиційно кутю готують із пшениці, хоча є рецепти з рисом, булгуром, перловкою – все залежить від особистих уподобань та регіональних особливостей.



Під час розрахунку вартості наші аналітики брали такий рецепт: 200 г пшениці, 100 г маку, 100 г родзинок, 100 г волоських горіхів, 50 г цукру і 30 г меду. Цієї порції вистачить на 3-5 осіб.



У 2017 році така порція різдвяної куті коштувала 47,75 грн, у 2018 році – 41,38 грн.



У 2019 році кутя подорожчала до 57,2 грн – зросла ціна на всі інгредієнти, крім цукру. У 2020 році зварити кутю коштувало 57,4 грн – подорожчали горіхи.



Торік вартість куті знизилася до 55,59 грн. У 2022 році різдвяна кутя коштуватиме 57,51 грн: подорожчала пшениця, мак, цукор та мед.

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«Слово і діло» пропонує подивитися, як за останні роки змінювалася вартість цієї страви.Традиційно кутю готують із пшениці, хоча є рецепти з рисом, булгуром, перловкою – все залежить від особистих уподобань та регіональних особливостей.Під час розрахунку вартості наші аналітики брали такий рецепт: 200 г пшениці, 100 г маку, 100 г родзинок, 100 г волоських горіхів, 50 г цукру і 30 г меду. Цієї порції вистачить на 3-5 осіб.У 2017 році така порція різдвяної куті коштувала 47,75 грн, у 2018 році – 41,38 грн.У 2019 році кутя подорожчала до 57,2 грн – зросла ціна на всі інгредієнти, крім цукру. У 2020 році зварити кутю коштувало 57,4 грн – подорожчали горіхи.Торік вартість куті знизилася до 55,59 грн. У 2022 році різдвяна кутя коштуватиме 57,51 грн: подорожчала пшениця, мак, цукор та мед.

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