До кінця січня у Луцьку буде ще 9 тролейбусів. ВІДЕО





Про це Ігор Поліщук у фейсбук.



За словами Поліщук, саме зараз на заводі триває їх складання та випробування.



"Решту 8 тролейбусів плануємо отримати до кінця березня. Щодо маршрутів, які будуть обслуговувати вказані тролейбуси інформацію надамо згодом", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця січня Луцькрада планує отримати ще 9 нових тролейбусів «Богдан».Про це повідомляє мер Луцькау фейсбук.За словами Поліщук, саме зараз на заводі триває їх складання та випробування."Решту 8 тролейбусів плануємо отримати до кінця березня. Щодо маршрутів, які будуть обслуговувати вказані тролейбуси інформацію надамо згодом", - йдеться у повідомленні.

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