До кінця січня у Луцьку буде ще 9 тролейбусів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:06
До кінця січня Луцькрада планує отримати ще 9 нових тролейбусів «Богдан».
Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук у фейсбук.
За словами Поліщук, саме зараз на заводі триває їх складання та випробування.
"Решту 8 тролейбусів плануємо отримати до кінця березня. Щодо маршрутів, які будуть обслуговувати вказані тролейбуси інформацію надамо згодом", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук у фейсбук.
За словами Поліщук, саме зараз на заводі триває їх складання та випробування.
"Решту 8 тролейбусів плануємо отримати до кінця березня. Щодо маршрутів, які будуть обслуговувати вказані тролейбуси інформацію надамо згодом", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Де так розпіарені маршрутки? По місту їздить обмаль! Ціну підняли, а людей возять Еталонами-Богданами-скотовозками?!!!
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