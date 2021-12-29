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До кінця січня у Луцьку буде ще 9 тролейбусів. ВІДЕО

До кінця січня у Луцьку буде ще 9 тролейбусів. ВІДЕО
До кінця січня Луцькрада планує отримати ще 9 нових тролейбусів «Богдан».

Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук у фейсбук.

За словами Поліщук, саме зараз на заводі триває їх складання та випробування.

"Решту 8 тролейбусів плануємо отримати до кінця березня. Щодо маршрутів, які будуть обслуговувати вказані тролейбуси інформацію надамо згодом", - йдеться у повідомленні.


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Теги: Луцьк, тролейбуси
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Коментарі 1
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Де так розпіарені маршрутки? По місту їздить обмаль! Ціну підняли, а людей возять Еталонами-Богданами-скотовозками?!!!
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