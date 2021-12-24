Директор «Волиньприродресурсу» спростував інформацію про те, що у підприємства може з'явитися приватний власник

Анатолій Капустюк і заявив, що при перетворенні шляхом реорганізації з КП в АТ змінюється лише організаційно правова форма комунальне підприємство в акціонерне товариство.



Про це він написав на своїй



Він наголосив, що при перетворенні власник в особі одноособово Волинської обласної ради не змінюється.



В рішенні за яке 24 грудня на сесії Волинської обласної ради проголосували 46 депутатів чітко зазначено що КП перетворюється у АТ у формі приватного акціонерного товариства, - це означає перетворення в (Закрите акціонерне товариство), що унеможливлює появу будь-якого співвласника окрім існуючого.



Текст допису подаємо без змін:



«Учора Україною хвилею прокотився фейковий замовний матеріал який було розповсюджено на сайті видання «НАШІ ГРОШІ» та поширено 52 ресурсами.

В даному матеріалі автори стверджують, що КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради готують під приватного інвестора, та більше того, що свої права вже заявив на це ТОВ «Завод «Ізумруд», що борг пред’явлено та кредитора під час реорганізації зафіксовано, що реорганізують в акціонерне товариство після чого у АТ зайде приватний співвласник…

Дуже сумно, що «експерти» які готували цей матеріал (не розрізняють поняття реорганізація, корпоратизація чи проституція, аби закінчувалось на –ція) не мають нічого спільного з юриспруденцією, або принаймні прочитали б перед написання такої маячні Закон України «Про акціонерні товариства». Про замовність свідчить і те що й до журналістики дані автори схоже не мають жодного відношення бо принаймні тоді мали б дотримуватись стандартів та Кодексу етики українського журналіста та звернутись хоча б за коментарем до КП про яке взялися писати, якщо ж автори не знають про такі стандарти тоді для них їх нагадаю:

- Повага до права громадськості на повну та об'єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов'язком журналіста. Журналісти та редактори повинні здійснювати кроки для перевірки автентичності усіх повідомлень, відео- та аудіо матеріалів, отриманих від представників загалу, фрілансерів, прес-служб та інших джерел.

- Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу тощо не повинні фальсифікувати зміст. Необхідно повідомляти аудиторію про подання відрепетируваних та реконструйованих новин.

- Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. Неприпустимим є розповсюдження інформації, що містить упередженість чи необґрунтовані звинувачення.

- Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об'єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Так само мають бути подані оцінки незалежних експертів.

- Журналіст зобов'язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності.

Тому сподіваюсь, що свідомі ЗМІ які ще пам’ятають про стандарти роботи української журналістики, опублікують спростування поданого матеріалу, доречі за вчора лише одне видання звернулось до мене за коментарем перед публікацією цього матеріалу, аби перевірити наведені у ньому факти у першоджерела, після чого відмовилось приймати участь у розповсюдженні цього фейку.

А тепер перейдемо до фактів:

1. При перетворенні шляхом реорганізації з КП в АТ змінюється лише організаційно правова форма комунальне підприємство в акціонерне товариство;

2. При перетворенні власник в особі одноособово Волинської обласної ради не змінюється;

3. В рішенні за яке 24 грудня на сесії Волинської обласної ради проголосували 46 депутатів чітко зазначено що КП перетворюється у АТ у формі приватного акціонерного товариства, - це означає перетворення в (Закрите акціонерне товариство), що унеможливлює появу будь-якого співвласника окрім існуючого;

4. Акції Приватного АТ не перебувають у обігу що унеможливлює їх купівлю будь ким, а отже закріплює одноособову власність за Волинською обласною радою;

5. АТ в яких від одного до десяти власників, (в нашому випадку один - Волинська обласна рада) згідно закону Наглядові ради не створюються, а отже підприємство і я як його керівник і надалі підзвітний, а підприємство підконтрольне виключно депутатам обласної ради і їх рішенням, профільним комісіям та голові ради, додатково з’являється контроль державного регулятора – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР);

6. Жодних звернень від ТОВ «Завод «Ізумруд» до комісії з реорганізації щодо боргу КП не пред`явлено, це є черговою брехнею, більше того у КП не існує боргу перед ТОВ «Завод «Ізумруд», а є лише поточні фінансові зобов’язання яке КП виконує;

7. Кредитор не впливає на діяльність підприємства бо воно не ліквідовується, а перетворюється з однієї форми в іншу.

8. За останні роки сотні Державних підприємств перетворились у Приватні Акціонерні товариства залишившись при цьому на 100% у власності держави (АТ «Енергоатом», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укрзалізниця»…) це для прикладу потреби в якісній підготовці матеріалу, а не кричати зрада на кожному кроці.

А тепер трохи припущень:

У будь-якого фейкового матеріалу завжди є замовник та конкретна ціль коли розганяють такі матеріали, тому спробуймо знайти його разом. Дуже сумнівним є така прискіплива увага до рішення обласної ради, яке пройшло майже два тижні тому, бо аналогічні рішення що до реорганізації приймає кожна обласна рада та уряд десятками, щодо своїх підприємств.

А тепер подивимось на назву статті та як подали матеріал: «Друг Зеленського, Коломойського та Палиці проявився у бурштиновому бізнесі на мільярд» отже основний удар був націлений саме на Президента.

Я впевнений, що Володимиру Олександровичу Зеленському, точно немає жодного діла до рішень будь-якої ради щодо їх підприємств. Я знав лише одного екс-президента якого особисто цікавило КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради на яке їм було натравлено усі правоохоронні органи для того аби анулювати спеціальні дозволи, проводились обшуки, стеження і так далі, і саме головне все це після того як він отримав відмову в отриманні контролю над КП, яке він сприймав не як підприємство для отримання прибутку для області, а як негативний приклад яким могли скористатись інші області, а у разі його успішної роботи боявся політичних дивідендів для своїх опонентів.

І наостанок про ціль вибору яскравої назви, - напевно щоб відволікти увагу громадськості від свого переховування від Українського правосуддя й було запущено цей фейковий скандал.

Тому шановні журналісти, звертайтесь за коментарями, я завжди до них відкритий, не забувайте про Кодекс журналістської етики та на майбутнє не ведітесь на фейки – завжди перевіряйте інформацію та прошу розцінювати мій пост як офіційне спростування».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у матеріалі на сайті видання «НАШІ ГРОШІ» йшлося, що КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради реорганізовують і готують під приватного інвестора. Цю інформацію спростував директор КП «Волиньприродресурс»і заявив, що при перетворенні шляхом реорганізації з КП в АТ змінюється лише організаційно правова форма комунальне підприємство в акціонерне товариство.Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.Він наголосив, що при перетворенні власник в особі одноособово Волинської обласної ради не змінюється.В рішенні за яке 24 грудня на сесії Волинської обласної ради проголосували 46 депутатів чітко зазначено що КП перетворюється у АТ у формі приватного акціонерного товариства, - це означає перетворення в (Закрите акціонерне товариство), що унеможливлює появу будь-якого співвласника окрім існуючого.«Учора Україною хвилею прокотився фейковий замовний матеріал який було розповсюджено на сайті видання «НАШІ ГРОШІ» та поширено 52 ресурсами.В даному матеріалі автори стверджують, що КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради готують під приватного інвестора, та більше того, що свої права вже заявив на це ТОВ «Завод «Ізумруд», що борг пред’явлено та кредитора під час реорганізації зафіксовано, що реорганізують в акціонерне товариство після чого у АТ зайде приватний співвласник…Дуже сумно, що «експерти» які готували цей матеріал (не розрізняють поняття реорганізація, корпоратизація чи проституція, аби закінчувалось на –ція) не мають нічого спільного з юриспруденцією, або принаймні прочитали б перед написання такої маячні Закон України «Про акціонерні товариства». Про замовність свідчить і те що й до журналістики дані автори схоже не мають жодного відношення бо принаймні тоді мали б дотримуватись стандартів та Кодексу етики українського журналіста та звернутись хоча б за коментарем до КП про яке взялися писати, якщо ж автори не знають про такі стандарти тоді для них їх нагадаю:- Повага до права громадськості на повну та об'єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов'язком журналіста. Журналісти та редактори повинні здійснювати кроки для перевірки автентичності усіх повідомлень, відео- та аудіо матеріалів, отриманих від представників загалу, фрілансерів, прес-служб та інших джерел.- Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу тощо не повинні фальсифікувати зміст. Необхідно повідомляти аудиторію про подання відрепетируваних та реконструйованих новин.- Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. Неприпустимим є розповсюдження інформації, що містить упередженість чи необґрунтовані звинувачення.- Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об'єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Так само мають бути подані оцінки незалежних експертів.- Журналіст зобов'язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності.Тому сподіваюсь, що свідомі ЗМІ які ще пам’ятають про стандарти роботи української журналістики, опублікують спростування поданого матеріалу, доречі за вчора лише одне видання звернулось до мене за коментарем перед публікацією цього матеріалу, аби перевірити наведені у ньому факти у першоджерела, після чого відмовилось приймати участь у розповсюдженні цього фейку.А тепер перейдемо до фактів:1. При перетворенні шляхом реорганізації з КП в АТ змінюється лише організаційно правова форма комунальне підприємство в акціонерне товариство;2. При перетворенні власник в особі одноособово Волинської обласної ради не змінюється;3. В рішенні за яке 24 грудня на сесії Волинської обласної ради проголосували 46 депутатів чітко зазначено що КП перетворюється у АТ у формі приватного акціонерного товариства, - це означає перетворення в (Закрите акціонерне товариство), що унеможливлює появу будь-якого співвласника окрім існуючого;4. Акції Приватного АТ не перебувають у обігу що унеможливлює їх купівлю будь ким, а отже закріплює одноособову власність за Волинською обласною радою;5. АТ в яких від одного до десяти власників, (в нашому випадку один - Волинська обласна рада) згідно закону Наглядові ради не створюються, а отже підприємство і я як його керівник і надалі підзвітний, а підприємство підконтрольне виключно депутатам обласної ради і їх рішенням, профільним комісіям та голові ради, додатково з’являється контроль державного регулятора – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР);6. Жодних звернень від ТОВ «Завод «Ізумруд» до комісії з реорганізації щодо боргу КП не пред`явлено, це є черговою брехнею, більше того у КП не існує боргу перед ТОВ «Завод «Ізумруд», а є лише поточні фінансові зобов’язання яке КП виконує;7. Кредитор не впливає на діяльність підприємства бо воно не ліквідовується, а перетворюється з однієї форми в іншу.8. За останні роки сотні Державних підприємств перетворились у Приватні Акціонерні товариства залишившись при цьому на 100% у власності держави (АТ «Енергоатом», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укрзалізниця»…) це для прикладу потреби в якісній підготовці матеріалу, а не кричати зрада на кожному кроці.А тепер трохи припущень:У будь-якого фейкового матеріалу завжди є замовник та конкретна ціль коли розганяють такі матеріали, тому спробуймо знайти його разом. Дуже сумнівним є така прискіплива увага до рішення обласної ради, яке пройшло майже два тижні тому, бо аналогічні рішення що до реорганізації приймає кожна обласна рада та уряд десятками, щодо своїх підприємств.А тепер подивимось на назву статті та як подали матеріал: «Друг Зеленського, Коломойського та Палиці проявився у бурштиновому бізнесі на мільярд» отже основний удар був націлений саме на Президента.Я впевнений, що Володимиру Олександровичу Зеленському, точно немає жодного діла до рішень будь-якої ради щодо їх підприємств. Я знав лише одного екс-президента якого особисто цікавило КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради на яке їм було натравлено усі правоохоронні органи для того аби анулювати спеціальні дозволи, проводились обшуки, стеження і так далі, і саме головне все це після того як він отримав відмову в отриманні контролю над КП, яке він сприймав не як підприємство для отримання прибутку для області, а як негативний приклад яким могли скористатись інші області, а у разі його успішної роботи боявся політичних дивідендів для своїх опонентів.І наостанок про ціль вибору яскравої назви, - напевно щоб відволікти увагу громадськості від свого переховування від Українського правосуддя й було запущено цей фейковий скандал.Тому шановні журналісти, звертайтесь за коментарями, я завжди до них відкритий, не забувайте про Кодекс журналістської етики та на майбутнє не ведітесь на фейки – завжди перевіряйте інформацію та прошу розцінювати мій пост як офіційне спростування».

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