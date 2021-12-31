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Яка погода у Луцьку та Волинській області буде 7 січня

Яка погода у Луцьку та Волинській області буде 7 січня
У п'ятницю, 7 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі обіцяють невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км./год. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу,
вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Луцьку вночі буде 4-6° морозу,
вдень 1-3° морозу.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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