Яка погода у Луцьку та Волинській області буде 7 січня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 7 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі обіцяють невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км./год. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу,
вдень від 4° морозу до 1° тепла.
У Луцьку вночі буде 4-6° морозу,
вдень 1-3° морозу.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі обіцяють невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км./год. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу,
вдень від 4° морозу до 1° тепла.
У Луцьку вночі буде 4-6° морозу,
вдень 1-3° морозу.
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