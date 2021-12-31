Яка погода у Луцьку та Волинській області буде 7 січня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вночі обіцяють невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км./год. На дорогах ожеледиця.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 2-7° морозу,

вдень від 4° морозу до 1° тепла.



У Луцьку вночі буде 4-6° морозу,

вдень 1-3° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 7 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вночі обіцяють невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км./год. На дорогах ожеледиця.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.Температура вночі 2-7° морозу,вдень від 4° морозу до 1° тепла.У Луцьку вночі буде 4-6° морозу,вдень 1-3° морозу.

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