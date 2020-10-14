Маскувальну сітку, яку сплели у волинському музеї, доставили на Схід. ФОТО





Про це йдеться на сторінці волонтерського проєкту "Замаскуй армію".



"Сіточка "Камуфляж", яку сплели у Волинський краєзнавчий музей вже на Сході та виконує своє призначення. Бачили б ви радісні обличчя наших захисників, хлопці безмежно дякували", - йдеться у дописі.



Доставив подарунок з Волині для військових Володимир Юхимюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтери передали для українських військових на Донбасі маскувальну сітку, яку виготовили на Волині.Про це йдеться на сторінці волонтерського проєкту "Замаскуй армію"."Сіточка "Камуфляж", яку сплели у Волинський краєзнавчий музей вже на Сході та виконує своє призначення. Бачили б ви радісні обличчя наших захисників, хлопці безмежно дякували", - йдеться у дописі.Доставив подарунок з Волині для військових Володимир Юхимюк.

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