Маскувальну сітку, яку сплели у волинському музеї, доставили на Схід. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Волонтери передали для українських військових на Донбасі маскувальну сітку, яку виготовили на Волині.
Про це йдеться на сторінці волонтерського проєкту "Замаскуй армію".
"Сіточка "Камуфляж", яку сплели у Волинський краєзнавчий музей вже на Сході та виконує своє призначення. Бачили б ви радісні обличчя наших захисників, хлопці безмежно дякували", - йдеться у дописі.
Доставив подарунок з Волині для військових Володимир Юхимюк.
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Про це йдеться на сторінці волонтерського проєкту "Замаскуй армію".
"Сіточка "Камуфляж", яку сплели у Волинський краєзнавчий музей вже на Сході та виконує своє призначення. Бачили б ви радісні обличчя наших захисників, хлопці безмежно дякували", - йдеться у дописі.
Доставив подарунок з Волині для військових Володимир Юхимюк.
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