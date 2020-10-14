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Маскувальну сітку, яку сплели у волинському музеї, доставили на Схід. ФОТО

Маскувальну сітку, яку сплели у волинському музеї, доставили на Схід. ФОТО
Волонтери передали для українських військових на Донбасі маскувальну сітку, яку виготовили на Волині.

Про це йдеться на сторінці волонтерського проєкту "Замаскуй армію".

"Сіточка "Камуфляж", яку сплели у Волинський краєзнавчий музей вже на Сході та виконує своє призначення. Бачили б ви радісні обличчя наших захисників, хлопці безмежно дякували", - йдеться у дописі.

Доставив подарунок з Волині для військових Володимир Юхимюк.


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Теги: ООС, допомога
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