Печиво, пироги та 10 відер вареників: з Луцька на передову вирушила різдвяна передача





Про це



Крім продуктів, везуть речі, які замовили солдати.



"Є понад 1,5 тисячі мішків їм на укріплення. Туди хлопці пісок, вода не затікає і все. Для них це будівельний матеріал", – каже волонтер. Додає: часто бійці просять привезти запчастини до машин та інструменти.



Зі слів Сергія Балицького на сході волонтери відвідають три військові підрозділи. Бійцям на Різдво обов'язково везуть кутю і теплі речі.



Речі зібрали з допомогою небайдужих. На Театральному майдані у скриньку для збору грошей для потреб військових перехожі кладуть купюри. "Добре, що люди допомагають, чим можуть. А ми вже підключаємо меценатів або самі купуємо за свої кошти речі, які потрібні бійцям", – каже волонтерка Ольга Балицька.



Перед відправленням на схід волонтери зібралися на Театральному майдані Луцька. Сюди небайдужі приносять речі, які хочуть передати солдатам.



Бус та причіп везуть у підрозділи Збройних Сил за 1,5 тисячі кілометрів, аби на Різдво бійці були з подарунками, – каже волонтерка Ольга Балицька. Передачі для солдатів мають забрати по дорозі в Полтаві та Харкові.



Як розповів керівник волонтерського центру "Серце патріота", за майже вісім років війни це 261 поїздка волонтерів до зони бойових дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Півсотні коробок печива, 10 коробок домашніх пирогів і стільки ж відер вареників. Волинські волонтери 6 січня повезли українським воїнам на схід смаколики до Різдвяних свят.Про це Суспільному розповів керівник волонтерського центру "Серце патріота" Сергій Балицький.Крім продуктів, везуть речі, які замовили солдати."Є понад 1,5 тисячі мішків їм на укріплення. Туди хлопці пісок, вода не затікає і все. Для них це будівельний матеріал", – каже волонтер. Додає: часто бійці просять привезти запчастини до машин та інструменти.Зі слів Сергія Балицького на сході волонтери відвідають три військові підрозділи. Бійцям на Різдво обов'язково везуть кутю і теплі речі.Речі зібрали з допомогою небайдужих. На Театральному майдані у скриньку для збору грошей для потреб військових перехожі кладуть купюри. "Добре, що люди допомагають, чим можуть. А ми вже підключаємо меценатів або самі купуємо за свої кошти речі, які потрібні бійцям", – каже волонтерка Ольга Балицька.Перед відправленням на схід волонтери зібралися на Театральному майдані Луцька. Сюди небайдужі приносять речі, які хочуть передати солдатам.Бус та причіп везуть у підрозділи Збройних Сил за 1,5 тисячі кілометрів, аби на Різдво бійці були з подарунками, – каже волонтерка Ольга Балицька. Передачі для солдатів мають забрати по дорозі в Полтаві та Харкові.Як розповів керівник волонтерського центру "Серце патріота", за майже вісім років війни це 261 поїздка волонтерів до зони бойових дій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію