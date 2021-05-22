вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Печиво, пироги та 10 відер вареників: з Луцька на передову вирушила різдвяна передача

Печиво, пироги та 10 відер вареників: з Луцька на передову вирушила різдвяна передача
Півсотні коробок печива, 10 коробок домашніх пирогів і стільки ж відер вареників. Волинські волонтери 6 січня повезли українським воїнам на схід смаколики до Різдвяних свят.

Про це Суспільному розповів керівник волонтерського центру "Серце патріота" Сергій Балицький.

Крім продуктів, везуть речі, які замовили солдати.

"Є понад 1,5 тисячі мішків їм на укріплення. Туди хлопці пісок, вода не затікає і все. Для них це будівельний матеріал", – каже волонтер. Додає: часто бійці просять привезти запчастини до машин та інструменти.

Зі слів Сергія Балицького на сході волонтери відвідають три військові підрозділи. Бійцям на Різдво обов'язково везуть кутю і теплі речі.

Речі зібрали з допомогою небайдужих. На Театральному майдані у скриньку для збору грошей для потреб військових перехожі кладуть купюри. "Добре, що люди допомагають, чим можуть. А ми вже підключаємо меценатів або самі купуємо за свої кошти речі, які потрібні бійцям", – каже волонтерка Ольга Балицька.

Перед відправленням на схід волонтери зібралися на Театральному майдані Луцька. Сюди небайдужі приносять речі, які хочуть передати солдатам.

Бус та причіп везуть у підрозділи Збройних Сил за 1,5 тисячі кілометрів, аби на Різдво бійці були з подарунками, – каже волонтерка Ольга Балицька. Передачі для солдатів мають забрати по дорозі в Полтаві та Харкові.

Як розповів керівник волонтерського центру "Серце патріота", за майже вісім років війни це 261 поїздка волонтерів до зони бойових дій.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Схід, волонтери, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пункт пропуску «Устилуг» реконструюють
Сьогодні, 22:17
Печиво, пироги та 10 відер вареників: з Луцька на передову вирушила різдвяна передача
Сьогодні, 21:35
Кіберполіція радить, як захиститися від шахраїв у мережі
Сьогодні, 20:30
Яка погода у Луцьку та Волинській області буде 7 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО У Луцьку вшанували пам'ять загиблих на Сході військових. ФОТО
22 травень, 2021, 17:10
У Луцьку створюють крихітні речі для «поспішайок»: волонтери потребують ниток У Луцьку створюють крихітні речі для «поспішайок»: волонтери потребують ниток
18 травень, 2021, 15:26
Волонтери з Волині передали на передову великодні гостинці Волонтери з Волині передали на передову великодні гостинці
29 квітень, 2021, 20:46
Волонтерів просять допомогти знайти підлітка із Сумщини, який може бути у Луцьку Волонтерів просять допомогти знайти підлітка із Сумщини, який може бути у Луцьку
27 лютий, 2021, 21:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 1
Пункт пропуску «Устилуг» реконструюють
Сьогодні, 22:17
 0
Печиво, пироги та 10 відер вареників: з Луцька на передову вирушила різдвяна передача
Сьогодні, 21:35
 0
Кіберполіція радить, як захиститися від шахраїв у мережі
Сьогодні, 20:30
 0
Яка погода у Луцьку та Волинській області буде 7 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8