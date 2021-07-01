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Волинська інстаблогерка переспівала відому колядку. ВІДЕО

Волинська інстаблогерка переспівала відому колядку. ВІДЕО
Інстаблогерка та співачка з Волині Тетяна Литвиненко (Літатка) привітала українців з Різдвом Христовим та записала музичне привітання.

Тетяна опублікувала музичне відео на своєму ютуб-каналі, - пише "Вісник і Ко".

Тернопільський дует Littatka та Woosa4 у кліпі заспівали українську колядку «Нова радість стала-2022», привітавши усіх зі святом.

“З Різдвом Христовим. Христос народився! Славімо його!
Наше музичне вітання для вас”, – звернулась до читачів блогерка.

Над створенням пісні виконавці працювали 2 тижні, зі зйомкою відео допомагали близько 15-ти людей, що зайняло тиждень.

Землячка почала займатись музикою ще з раннього дитинства, зараз активно веде свою сторінку в інстаграмі, яку читають близько 46 тис. підписників.

“Фанатію тією творчістю усе життя – учнівські та студентські роки співала на всіх концертах та вела заходи. Сама організувала зйомку свого першого кліпу за мінімальні витрати”, – розповіла Тетяна.



Дівчина проживає у Тернополі, де й було створено дует Littatka&Woosa4. Нещодавно у талановитих виконавців також вийшло 2 нові пісні – «Love me» та «In the night», які ввійдуть в перший англомовний альбом.

Тетяну Литвиненко (Littatka) щоденно мотивують та надихають слухачі та підписники задля досягнення нових вершин.

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Теги: Різдво, свято, привітання
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