Волинська інстаблогерка переспівала відому колядку. ВІДЕО





Тетяна опублікувала музичне відео на своєму ютуб-каналі, - пише



Тернопільський дует Littatka та Woosa4 у кліпі заспівали українську колядку «Нова радість стала-2022», привітавши усіх зі святом.



“З Різдвом Христовим. Христос народився! Славімо його!

Наше музичне вітання для вас”, – звернулась до читачів блогерка.



Над створенням пісні виконавці працювали 2 тижні, зі зйомкою відео допомагали близько 15-ти людей, що зайняло тиждень.



Землячка почала займатись музикою ще з раннього дитинства, зараз активно веде свою сторінку в інстаграмі, яку читають близько 46 тис. підписників.



“Фанатію тією творчістю усе життя – учнівські та студентські роки співала на всіх концертах та вела заходи. Сама організувала зйомку свого першого кліпу за мінімальні витрати”, – розповіла Тетяна.







Дівчина проживає у Тернополі, де й було створено дует Littatka&Woosa4. Нещодавно у талановитих виконавців також вийшло 2 нові пісні – «Love me» та «In the night», які ввійдуть в перший англомовний альбом.



Тетяну Литвиненко (Littatka) щоденно мотивують та надихають слухачі та підписники задля досягнення нових вершин.

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