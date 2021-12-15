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Пункт пропуску «Устилуг» реконструюють

Пункт пропуску «Устилуг» реконструюють
24-го грудня оголосили тендер на реконструкцію міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг» у Володимир-Волинському районі.

Про це повідомляє "Буг".

На реконструкції пункту пропуску, що розташований на кордоні з Польщею, попередньо планують витратити 195 547 525 гривень. Йдеться про роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва. Пропозиції виконавці можуть подавати до 25-го січня. Аукціон відбудеться другого березня, – йдеться на сайті державних закупівель.

Оновити ПП “Устилуг” за адресою вул. Левінцова, 58, 60, у місті Устилузі, планують через півтора року до 30-го червня 2023 року. Замовником робіт виступає Державна митна служба України.

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Теги: Устилуг, Волинь
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