вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліцейським хочуть дати таку зарплату, як в НАБУ та ДБР

Поліцейським хочуть дати таку зарплату, як в НАБУ та ДБР
Зарплату поліцейських в Україні можуть зробити на рівні 10 прожиткових мінімумів, тобто не менше 23930 грн.

Парламентарі пропонують встановити її за аналогією з НАБУ, ДБР і ГПУ, йдеться у внесеному в Раду 6 січня законопроєкті щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських, - пише "Газета ua".

"Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів ВНЗ зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських", - сказано в документі, направленому на розгляд комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.

Його зареєстрували 39 народних депутатів фракції "Слуга народу" й один від групи "Довіра".

1 січня цьогоріч прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2393 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, гроші, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Поліцейським хочуть дати таку зарплату, як в НАБУ та ДБР
06 січень, 23:35
Пункт пропуску «Устилуг» реконструюють
06 січень, 22:17
Печиво, пироги та 10 відер вареників: з Луцька на передову вирушила різдвяна передача
06 січень, 21:35
Кіберполіція радить, як захиститися від шахраїв у мережі
06 січень, 20:30
Схожі новини
Українці зможуть подати заяву до поліції онлайн Українці зможуть подати заяву до поліції онлайн
17 грудень, 2021, 03:49
Виплачувати «вакцинаційну» тисячу погодилися 5 банків Виплачувати «вакцинаційну» тисячу погодилися 5 банків
04 грудень, 2021, 07:31
Українським поліцейським можуть дозволити підробляти Українським поліцейським можуть дозволити підробляти
03 грудень, 2021, 23:35
Як поліція перевірятиме «ковідні» сертифікати українців від 21 жовтня. ВІДЕО Як поліція перевірятиме «ковідні» сертифікати українців від 21 жовтня. ВІДЕО
18 жовтень, 2021, 16:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
06 січень, 14:00
 1
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Поліцейським хочуть дати таку зарплату, як в НАБУ та ДБР
06 січень, 23:35
 0
Пункт пропуску «Устилуг» реконструюють
06 січень, 22:17
 0
Печиво, пироги та 10 відер вареників: з Луцька на передову вирушила різдвяна передача
06 січень, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8