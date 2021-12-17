Поліцейським хочуть дати таку зарплату, як в НАБУ та ДБР





Парламентарі пропонують встановити її за аналогією з НАБУ, ДБР і ГПУ, йдеться у внесеному в Раду 6 січня законопроєкті щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських, - пише



"Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів ВНЗ зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських", - сказано в документі, направленому на розгляд комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.



Його зареєстрували 39 народних депутатів фракції "Слуга народу" й один від групи "Довіра".



1 січня цьогоріч прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2393 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зарплату поліцейських в Україні можуть зробити на рівні 10 прожиткових мінімумів, тобто не менше 23930 грн.Парламентарі пропонують встановити її за аналогією з НАБУ, ДБР і ГПУ, йдеться у внесеному в Раду 6 січня законопроєкті щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських, - пише "Газета ua" "Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів ВНЗ зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських", - сказано в документі, направленому на розгляд комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.Його зареєстрували 39 народних депутатів фракції "Слуга народу" й один від групи "Довіра".1 січня цьогоріч прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2393 грн.

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