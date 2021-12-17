Поліцейським хочуть дати таку зарплату, як в НАБУ та ДБР
06 січень, 23:35
Зарплату поліцейських в Україні можуть зробити на рівні 10 прожиткових мінімумів, тобто не менше 23930 грн.
Парламентарі пропонують встановити її за аналогією з НАБУ, ДБР і ГПУ, йдеться у внесеному в Раду 6 січня законопроєкті щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських, - пише "Газета ua".
"Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів ВНЗ зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських", - сказано в документі, направленому на розгляд комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.
Його зареєстрували 39 народних депутатів фракції "Слуга народу" й один від групи "Довіра".
1 січня цьогоріч прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2393 грн.
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Парламентарі пропонують встановити її за аналогією з НАБУ, ДБР і ГПУ, йдеться у внесеному в Раду 6 січня законопроєкті щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських, - пише "Газета ua".
"Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів ВНЗ зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських", - сказано в документі, направленому на розгляд комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.
Його зареєстрували 39 народних депутатів фракції "Слуга народу" й один від групи "Довіра".
1 січня цьогоріч прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2393 грн.
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