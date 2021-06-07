Росія вимагає в Казахстану визнати Крим та хоче розмістити в країні військові бази





РФ направить "миротворчу" місію в Казахстан, якщо влада країни визнає анексований Крим частиною Росії, дізналися ЗМІ. Про це повідомляє



Газета дізналася, що згідно з умовами РФ, Астана має визнати анексований Крим російською територією.



Крім того, за даними Akit, Росія вимагає повернути російській мові статус другої офіційної в Казахстані, розмістити на території країни російські військові бази та надати автономію для російського населення Казахстану.



Раніше повідомлялося, що ОДКБ відправить до Казахстану миротворців. Миротворчі сили відправлять "на обмежений період для стабілізації обстановки в країні".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія поставила умову Казахстану для скерування в країну військових країн-учасниць Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ).РФ направить "миротворчу" місію в Казахстан, якщо влада країни визнає анексований Крим частиною Росії, дізналися ЗМІ. Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на турецьке видання Akit.Газета дізналася, що згідно з умовами РФ, Астана має визнати анексований Крим російською територією.Крім того, за даними Akit, Росія вимагає повернути російській мові статус другої офіційної в Казахстані, розмістити на території країни російські військові бази та надати автономію для російського населення Казахстану.Раніше повідомлялося, що ОДКБ відправить до Казахстану миротворців. Миротворчі сили відправлять "на обмежений період для стабілізації обстановки в країні".

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