Ковід в Україні: оприлюднили статистику за минулу добу
Сьогодні, 09:21
За добу 6 січня в Україні:
◾️ зафіксували 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 364, серед медпрацівників – 203).;
◾️ 71 841 людину вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 7 січня.
Днем раніше хворобу діагностували у 6632 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 866 осіб;
◾️ летальних випадків – 192;
◾️ одужали – 5 595 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 696 468 осіб;
◾️ одужали – 3 506 509 осіб;
◾️ летальних випадків – 97 088;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 933 070.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 904;
Вінницька область – 323;
Волинська область – 76;
Дніпропетровська область – 276;
Донецька область – 218;
Житомирська область – 324;
Закарпатська область – 154;
Запорізька область – 159;
Івано-Франківська область – 505;
Київська область – 272;
Кіровоградська область – 54;
Луганська область – 87;
Львівська область – 494;
Миколаївська область – 163;
Одеська область – 228;
Полтавська область – 270;
Рівненська область – 163;
Сумська область – 379;
Тернопільська область – 366;
Харківська область – 652;
Херсонська область – 120;
Хмельницька область – 300;
Черкаська область – 241;
Чернівецька область – 133;
Чернігівська область – 316.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 364, серед медпрацівників – 203).;
◾️ 71 841 людину вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 7 січня.
Днем раніше хворобу діагностували у 6632 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 866 осіб;
◾️ летальних випадків – 192;
◾️ одужали – 5 595 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 696 468 осіб;
◾️ одужали – 3 506 509 осіб;
◾️ летальних випадків – 97 088;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 933 070.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 904;
Вінницька область – 323;
Волинська область – 76;
Дніпропетровська область – 276;
Донецька область – 218;
Житомирська область – 324;
Закарпатська область – 154;
Запорізька область – 159;
Івано-Франківська область – 505;
Київська область – 272;
Кіровоградська область – 54;
Луганська область – 87;
Львівська область – 494;
Миколаївська область – 163;
Одеська область – 228;
Полтавська область – 270;
Рівненська область – 163;
Сумська область – 379;
Тернопільська область – 366;
Харківська область – 652;
Херсонська область – 120;
Хмельницька область – 300;
Черкаська область – 241;
Чернівецька область – 133;
Чернігівська область – 316.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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