Ковід в Україні: оприлюднили статистику за минулу добу

За добу 6 січня в Україні:◾️ зафіксували 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 364, серед медпрацівників – 203).;◾️ 71 841 людину вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 7 січня.Днем раніше хворобу діагностували у 6632 людей.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 866 осіб;◾️ летальних випадків – 192;◾️ одужали – 5 595 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 3 696 468 осіб;◾️ одужали – 3 506 509 осіб;◾️ летальних випадків – 97 088;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 933 070.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 904;Вінницька область – 323;Волинська область – 76;Дніпропетровська область – 276;Донецька область – 218;Житомирська область – 324;Закарпатська область – 154;Запорізька область – 159;Івано-Франківська область – 505;Київська область – 272;Кіровоградська область – 54;Луганська область – 87;Львівська область – 494;Миколаївська область – 163;Одеська область – 228;Полтавська область – 270;Рівненська область – 163;Сумська область – 379;Тернопільська область – 366;Харківська область – 652;Херсонська область – 120;Хмельницька область – 300;Черкаська область – 241;Чернівецька область – 133;Чернігівська область – 316.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.