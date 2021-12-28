На Волині вантажівка з'їхала на узбіччя і повністю перегородила дорогу: витягували рятувальники





Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Волинській області.



Інформують, що рятувальники ДПРЧ-16 смт Стара Вижівка ГУ ДСНС у Волинській області розрізали декілька дерев на узбіччі для можливості маневру вантажівки та витягнули її пожежною автоцистерною на дорогу.



До робіт залучили 5 людей особового складу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 6 січня, до служби 101 надійшло повідомлення про необхідність ліквідації ДТП поблизу села Секунь Ковельського району – вантажівка з’їхала на узбіччя та перешкоджала руху транспорту.Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Волинській області.Інформують, що рятувальники ДПРЧ-16 смт Стара Вижівка ГУ ДСНС у Волинській області розрізали декілька дерев на узбіччі для можливості маневру вантажівки та витягнули її пожежною автоцистерною на дорогу.До робіт залучили 5 людей особового складу.

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