На Волині вантажівка з'їхала на узбіччя і повністю перегородила дорогу: витягували рятувальники
Сьогодні, 09:46
Учора, 6 січня, до служби 101 надійшло повідомлення про необхідність ліквідації ДТП поблизу села Секунь Ковельського району – вантажівка з’їхала на узбіччя та перешкоджала руху транспорту.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Волинській області.
Інформують, що рятувальники ДПРЧ-16 смт Стара Вижівка ГУ ДСНС у Волинській області розрізали декілька дерев на узбіччі для можливості маневру вантажівки та витягнули її пожежною автоцистерною на дорогу.
До робіт залучили 5 людей особового складу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Волинській області.
Інформують, що рятувальники ДПРЧ-16 смт Стара Вижівка ГУ ДСНС у Волинській області розрізали декілька дерев на узбіччі для можливості маневру вантажівки та витягнули її пожежною автоцистерною на дорогу.
До робіт залучили 5 людей особового складу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де і скільки випадків ковіду виявили на Волині за добу, в одному з районів – жодного
Сьогодні, 10:10
На Волині вантажівка з'їхала на узбіччя і повністю перегородила дорогу: витягували рятувальники
Сьогодні, 09:46
Ковід в Україні: оприлюднили статистику за минулу добу
Сьогодні, 09:21
Латвія надасть Україні зброю та військову техніку
Сьогодні, 06:43
Медіа