вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вантажівка з'їхала на узбіччя і повністю перегородила дорогу: витягували рятувальники

На Волині вантажівка з'їхала на узбіччя і повністю перегородила дорогу: витягували рятувальники
Учора, 6 січня, до служби 101 надійшло повідомлення про необхідність ліквідації ДТП поблизу села Секунь Ковельського району – вантажівка з’їхала на узбіччя та перешкоджала руху транспорту.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Волинській області.

Інформують, що рятувальники ДПРЧ-16 смт Стара Вижівка ГУ ДСНС у Волинській області розрізали декілька дерев на узбіччі для можливості маневру вантажівки та витягнули її пожежною автоцистерною на дорогу.

До робіт залучили 5 людей особового складу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вантажівка, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де і скільки випадків ковіду виявили на Волині за добу, в одному з районів – жодного
Сьогодні, 10:10
На Волині вантажівка з'їхала на узбіччя і повністю перегородила дорогу: витягували рятувальники
Сьогодні, 09:46
Ковід в Україні: оприлюднили статистику за минулу добу
Сьогодні, 09:21
Повідомили деталі пожежі у Луцьку, з якої врятували немовля з матір'ю
Сьогодні, 08:35
Латвія надасть Україні зброю та військову техніку
Сьогодні, 06:43
Схожі новини
На Волині вантажівка з’їхала у кювет. ВІДЕО На Волині вантажівка з’їхала у кювет. ВІДЕО
28 грудень, 2021, 17:25
Волинські рятувальники витягли з кювету вантажівку Волинські рятувальники витягли з кювету вантажівку
07 грудень, 2021, 10:38
На Чернігівщині вантажний автомобіль на мосту пробив огорожу і впав у річку, водій загинув На Чернігівщині вантажний автомобіль на мосту пробив огорожу і впав у річку, водій загинув
23 лютий, 2021, 04:15
На Волині рятувальники за допомогою тросу витягнули вантажівку, яка перегородила рух автомобілів На Волині рятувальники за допомогою тросу витягнули вантажівку, яка перегородила рух автомобілів
02 лютий, 2021, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
06 січень, 14:00
 1
Де і скільки випадків ковіду виявили на Волині за добу, в одному з районів – жодного
Сьогодні, 10:10
 0
На Волині вантажівка з'їхала на узбіччя і повністю перегородила дорогу: витягували рятувальники
Сьогодні, 09:46
 0
Ковід в Україні: оприлюднили статистику за минулу добу
Сьогодні, 09:21
 0
Повідомили деталі пожежі у Луцьку, з якої врятували немовля з матір'ю
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8