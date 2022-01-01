Де і скільки випадків ковіду виявили на Волині за добу, в одному з районів – жодного

На Волині протягом доби 6 січня зареєстрували 76 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Із цієї кількості у районах і громадах області виявили:Луцький район – 25 хворих:• Луцька ТГ – 15 хворих• Боратинська ТГ – 1 хворий• Городищенська ТГ – 4 хворий• Ківерцівська ТГ – 2 хворих• Підгайцівська ТГ – 1 хворий• Торчинська ТГ – 1 хворих• Цуманська ТГ – 1 хворий.Володимир-Волинський район – 25 хворих:• Володимир- Волинська ТГ – 12 хворих• Іваничівська ТГ – 3 хворих• Локачинська ТГ – 1 хворий• Нововолинська ТГ – 6 хворих• Оваднівська ТГ – 1 хворий• Поромівська ТГ – 2 хворих.Камінь-Каширський район – 0 хворих.Ковельський район – 26 хворих:• Велицька ТГ -1 хворий• Голобська ТГ – 3 хворих• Дубечненська ТГ – 2 хворих• Дубівська ТГ – 1 хворий• Забродівська ТГ — 2 хворих• Ковельська ТГ – 9 хворих• Люблінецька ТГ – 1 хворий• Ратнівська ТГ – 1 хворий• Самарівська ТГ -1 хворий• Старовижівська ТГ – 2 хворих• Турійська ТГ – 3 хворих.Госпіталізували 13 хворих, 63 – лікуються амбулаторно.Усього станом на 7 січня в області зареєстрували 104 102 випадки.Одужали – 100 541 особа (за останню добу – 70).Летальних випадків (осіб) – 2199, з них за останню добу – 1:• Володимир-Волинський район – 1 випадок у Локачинській територіальній громаді.Методом ПЛР всього обстежили 411 051 особу, за останню добу –676 осіб.За добу 6 січня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1729 щеплень. Першою дозою щепили — 529 осіб, другою дозою – 1104 особи, додатковою дозою – 9 осіб, бустерною дозою –87 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325909 людей, отримали дві дози – 298003 людини, отримали додаткову дозу – 46 людей, бустерну дозу – 110 людей. Загалом провели 624 068 щеплень.