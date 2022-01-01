Де і скільки випадків ковіду виявили на Волині за добу, в одному з районів – жодного
Сьогодні, 10:10
На Волині протягом доби 6 січня зареєстрували 76 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Із цієї кількості у районах і громадах області виявили:
Луцький район – 25 хворих:
• Луцька ТГ – 15 хворих
• Боратинська ТГ – 1 хворий
• Городищенська ТГ – 4 хворий
• Ківерцівська ТГ – 2 хворих
• Підгайцівська ТГ – 1 хворий
• Торчинська ТГ – 1 хворих
• Цуманська ТГ – 1 хворий.
Володимир-Волинський район – 25 хворих:
• Володимир- Волинська ТГ – 12 хворих
• Іваничівська ТГ – 3 хворих
• Локачинська ТГ – 1 хворий
• Нововолинська ТГ – 6 хворих
• Оваднівська ТГ – 1 хворий
• Поромівська ТГ – 2 хворих.
Камінь-Каширський район – 0 хворих.
Ковельський район – 26 хворих:
• Велицька ТГ -1 хворий
• Голобська ТГ – 3 хворих
• Дубечненська ТГ – 2 хворих
• Дубівська ТГ – 1 хворий
• Забродівська ТГ — 2 хворих
• Ковельська ТГ – 9 хворих
• Люблінецька ТГ – 1 хворий
• Ратнівська ТГ – 1 хворий
• Самарівська ТГ -1 хворий
• Старовижівська ТГ – 2 хворих
• Турійська ТГ – 3 хворих.
Госпіталізували 13 хворих, 63 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 7 січня в області зареєстрували 104 102 випадки.
Одужали – 100 541 особа (за останню добу – 70).
Летальних випадків (осіб) – 2199, з них за останню добу – 1:
• Володимир-Волинський район – 1 випадок у Локачинській територіальній громаді.
Методом ПЛР всього обстежили 411 051 особу, за останню добу –676 осіб.
За добу 6 січня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1729 щеплень. Першою дозою щепили — 529 осіб, другою дозою – 1104 особи, додатковою дозою – 9 осіб, бустерною дозою –87 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325909 людей, отримали дві дози – 298003 людини, отримали додаткову дозу – 46 людей, бустерну дозу – 110 людей. Загалом провели 624 068 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Із цієї кількості у районах і громадах області виявили:
Луцький район – 25 хворих:
• Луцька ТГ – 15 хворих
• Боратинська ТГ – 1 хворий
• Городищенська ТГ – 4 хворий
• Ківерцівська ТГ – 2 хворих
• Підгайцівська ТГ – 1 хворий
• Торчинська ТГ – 1 хворих
• Цуманська ТГ – 1 хворий.
Володимир-Волинський район – 25 хворих:
• Володимир- Волинська ТГ – 12 хворих
• Іваничівська ТГ – 3 хворих
• Локачинська ТГ – 1 хворий
• Нововолинська ТГ – 6 хворих
• Оваднівська ТГ – 1 хворий
• Поромівська ТГ – 2 хворих.
Камінь-Каширський район – 0 хворих.
Ковельський район – 26 хворих:
• Велицька ТГ -1 хворий
• Голобська ТГ – 3 хворих
• Дубечненська ТГ – 2 хворих
• Дубівська ТГ – 1 хворий
• Забродівська ТГ — 2 хворих
• Ковельська ТГ – 9 хворих
• Люблінецька ТГ – 1 хворий
• Ратнівська ТГ – 1 хворий
• Самарівська ТГ -1 хворий
• Старовижівська ТГ – 2 хворих
• Турійська ТГ – 3 хворих.
Госпіталізували 13 хворих, 63 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 7 січня в області зареєстрували 104 102 випадки.
Одужали – 100 541 особа (за останню добу – 70).
Летальних випадків (осіб) – 2199, з них за останню добу – 1:
• Володимир-Волинський район – 1 випадок у Локачинській територіальній громаді.
Методом ПЛР всього обстежили 411 051 особу, за останню добу –676 осіб.
За добу 6 січня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1729 щеплень. Першою дозою щепили — 529 осіб, другою дозою – 1104 особи, додатковою дозою – 9 осіб, бустерною дозою –87 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325909 людей, отримали дві дози – 298003 людини, отримали додаткову дозу – 46 людей, бустерну дозу – 110 людей. Загалом провели 624 068 щеплень.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де і скільки випадків ковіду виявили на Волині за добу, в одному з районів – жодного
Сьогодні, 10:10
На Волині вантажівка з'їхала на узбіччя і повністю перегородила дорогу: витягували рятувальники
Сьогодні, 09:46
Ковід в Україні: оприлюднили статистику за минулу добу
Сьогодні, 09:21
Латвія надасть Україні зброю та військову техніку
Сьогодні, 06:43
Медіа