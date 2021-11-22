Показали фото колядників з Волині столітньої давнини
Сьогодні, 14:44
Спеціально до різдвяних свят вдалося відшукати справжні столітні раритети – фотографії волинських колядників та вертепу.
Такі світлини є неабиякою рідкістю. В родинних архівах чи музеях можна знайти хіба поодинокі екземпляри таких світлин, пише дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко для видання Волинські новини.
Представлені фото датовані 1910-1940-ми роками. Фото з пізніших років віднайти годі, адже в радянські часи колядувати та водити вертеп було суворо заборонено.
Усі ці світлини зроблені на території історичної Волині, а точніше сучасних Волинської та Рівненської областей.
На фотокартках бачимо молодь, переодягнену в героїв вертепу. У їхніх руках – різдвяна зірка.
Варто зауважити, що тоді, як і зараз, популярними були костюми таких персонажів, як пастушки, Ірод, три царі, чорт, ангели, воїни, смерть. Костюми на дітках дуже оригінальні. Такі фото – просто знахідка для науковців, які вивчають традиції.
Дуже хотілося б, аби сучасна молодь поверталася до традицій і також водила вертеп. Адже це магічне дійство є нашою давньою традицією.
Як відомо, учасники вертепу завчасно готують виставу, розподіляють між собою ролі, вивчають тексти. Та чи не найголовніше у цьому дійстві – вбрання.
Маємо надію, що після перегляду світлин наші читачі в сімейному колі пригадають ті традиції, які побутували на Різдво в їхніх родинах, заспівають колядок та щедрівок.
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Такі світлини є неабиякою рідкістю. В родинних архівах чи музеях можна знайти хіба поодинокі екземпляри таких світлин, пише дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко для видання Волинські новини.
Представлені фото датовані 1910-1940-ми роками. Фото з пізніших років віднайти годі, адже в радянські часи колядувати та водити вертеп було суворо заборонено.
Усі ці світлини зроблені на території історичної Волині, а точніше сучасних Волинської та Рівненської областей.
На фотокартках бачимо молодь, переодягнену в героїв вертепу. У їхніх руках – різдвяна зірка.
Місто Березне, 1930-ті рр. Вертеп храму Різдва Пресвятої Богородиці. Джерело: Березнівський краєзнавчий музей.
Варто зауважити, що тоді, як і зараз, популярними були костюми таких персонажів, як пастушки, Ірод, три царі, чорт, ангели, воїни, смерть. Костюми на дітках дуже оригінальні. Такі фото – просто знахідка для науковців, які вивчають традиції.
Місто Березне, 1918 р. Вертеп храму Різдва Пресвятої Богородиці. Джерело: Березнівський краєзнавчий музей.
Дуже хотілося б, аби сучасна молодь поверталася до традицій і також водила вертеп. Адже це магічне дійство є нашою давньою традицією.
Український вертеп, Берестечко, 1930-ті роки. На фото в основному жителі вулиці Богдана Хмельницького (колишня Низька). Більшість з них перебували в ОУН, а потім в УПА. Джерело фото: Олег Дергай.
Як відомо, учасники вертепу завчасно готують виставу, розподіляють між собою ролі, вивчають тексти. Та чи не найголовніше у цьому дійстві – вбрання.
Місто Березне, 1918 р. Вертеп храму Різдва Пресвятої Богородиці. Джерело: Березнівський краєзнавчий музей.
Маємо надію, що після перегляду світлин наші читачі в сімейному колі пригадають ті традиції, які побутували на Різдво в їхніх родинах, заспівають колядок та щедрівок.
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