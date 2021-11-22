Показали фото колядників з Волині столітньої давнини





Такі світлини є неабиякою рідкістю. В родинних архівах чи музеях можна знайти хіба поодинокі екземпляри таких світлин, пише дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко для видання



Представлені фото датовані 1910-1940-ми роками. Фото з пізніших років віднайти годі, адже в радянські часи колядувати та водити вертеп було суворо заборонено.



Усі ці світлини зроблені на території історичної Волині, а точніше сучасних Волинської та Рівненської областей.



Волинь, 1940-ві рр. Колядники із зіркою. Автор невідомий. Зі збірки О.В. Тихенка.



На фотокартках бачимо молодь, переодягнену в героїв вертепу. У їхніх руках – різдвяна зірка.



Місто Березне, 1930-ті рр. Вертеп храму Різдва Пресвятої Богородиці. Джерело: Березнівський краєзнавчий музей.



Варто зауважити, що тоді, як і зараз, популярними були костюми таких персонажів, як пастушки, Ірод, три царі, чорт, ангели, воїни, смерть. Костюми на дітках дуже оригінальні. Такі фото – просто знахідка для науковців, які вивчають традиції.



Місто Березне, 1918 р. Вертеп храму Різдва Пресвятої Богородиці. Джерело: Березнівський краєзнавчий музей.



Дуже хотілося б, аби сучасна молодь поверталася до традицій і також водила вертеп. Адже це магічне дійство є нашою давньою традицією.



Український вертеп, Берестечко, 1930-ті роки. На фото в основному жителі вулиці Богдана Хмельницького (колишня Низька). Більшість з них перебували в ОУН, а потім в УПА. Джерело фото: Олег Дергай.



Як відомо, учасники вертепу завчасно готують виставу, розподіляють між собою ролі, вивчають тексти. Та чи не найголовніше у цьому дійстві – вбрання.



Місто Березне, 1918 р. Вертеп храму Різдва Пресвятої Богородиці. Джерело: Березнівський краєзнавчий музей.



Маємо надію, що після перегляду світлин наші читачі в сімейному колі пригадають ті традиції, які побутували на Різдво в їхніх родинах, заспівають колядок та щедрівок.



Колядники, Волинь, поч. ХХ ст.

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