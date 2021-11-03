вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біткоїн впав у ціні до найнижчого за останні місяці рівня

Біткоїн впав у ціні до найнижчого за останні місяці рівня
Ціна на криптовалюту Bitcoin впала до найнижчого за останні кілька місяців рівня.

Про це свідчать дані порталу Coindesk, а деталі пише Bloomberg, передає видання Бабель.

Криптовалюта з початку тижня здешевшала з $47 тисяч до $42 тисяч за одиницю. Востаннє біткоїн стільки коштував 26 вересня, а в листопаді подорожчав до понад $67 тисяч.

Падіння ціні відбувається після того, як Федеральна резервна система США (ФРС) оприлюднила протоколи грудневого засідання, де відзначили готовність ФРС підвищити базову процентну ставку раніше та швидше, ніж очікувалося.

Крім цього, співзасновник постачальника продуктів і послуг цифрового фінансування JST Capital Тодд Моракіс зазначив, що ціна біткоїна може знижуватися й на тлі протестів у Казахстані, де вимикали інтернет. Річ у тім, що Казахстан є другою країною у світі з «видобутку» біткоїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: біткоїн, криптовалюта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біткоїн впав у ціні до найнижчого за останні місяці рівня
Сьогодні, 16:20
Чи мінятимуть місцями пам'ятники Шевченку і Лесі Українці у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
Показали фото колядників з Волині столітньої давнини
Сьогодні, 14:44
Автопарк Луцькради: якими службовими машинами їздять міський голова і заступники
Сьогодні, 12:32
У Казахстані запровадили «критично червоний» рівень терористичної небезпеки
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Вперше в Україні криптобіржа та мобільний оператор оголосили колаборацію Вперше в Україні криптобіржа та мобільний оператор оголосили колаборацію
03 листопад, 2021, 20:40
В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти
16 червень, 2021, 11:48
Українські чиновники втратили на падінні біткоїну десятки мільярдів гривень Українські чиновники втратили на падінні біткоїну десятки мільярдів гривень
27 травень, 2021, 12:32
СБУ вилучила понад 800 кілограмів срібла у криптовалютників, які фінансували «ДНР/ЛНР» СБУ вилучила понад 800 кілограмів срібла у криптовалютників, які фінансували «ДНР/ЛНР»
28 квітень, 2021, 14:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
06 січень, 14:00
 1
Біткоїн впав у ціні до найнижчого за останні місяці рівня
Сьогодні, 16:20
 0
Чи мінятимуть місцями пам'ятники Шевченку і Лесі Українці у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
 0
Показали фото колядників з Волині столітньої давнини
Сьогодні, 14:44
 0
Автопарк Луцькради: якими службовими машинами їздять міський голова і заступники
Сьогодні, 12:32
 0
Медіа
відео
1/8