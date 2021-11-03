Біткоїн впав у ціні до найнижчого за останні місяці рівня





Про це свідчать дані порталу Coindesk, а деталі пише Bloomberg, передає видання



Криптовалюта з початку тижня здешевшала з $47 тисяч до $42 тисяч за одиницю. Востаннє біткоїн стільки коштував 26 вересня, а в листопаді подорожчав до понад $67 тисяч.



Падіння ціні відбувається після того, як Федеральна резервна система США (ФРС) оприлюднила протоколи грудневого засідання, де відзначили готовність ФРС підвищити базову процентну ставку раніше та швидше, ніж очікувалося.



Крім цього, співзасновник постачальника продуктів і послуг цифрового фінансування JST Capital Тодд Моракіс зазначив, що ціна біткоїна може знижуватися й на тлі протестів у Казахстані, де вимикали інтернет. Річ у тім, що Казахстан є другою країною у світі з «видобутку» біткоїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ціна на криптовалюту Bitcoin впала до найнижчого за останні кілька місяців рівня.Про це свідчать дані порталу Coindesk, а деталі пише Bloomberg, передає видання Бабель Криптовалюта з початку тижня здешевшала з $47 тисяч до $42 тисяч за одиницю. Востаннє біткоїн стільки коштував 26 вересня, а в листопаді подорожчав до понад $67 тисяч.Падіння ціні відбувається після того, як Федеральна резервна система США (ФРС) оприлюднила протоколи грудневого засідання, де відзначили готовність ФРС підвищити базову процентну ставку раніше та швидше, ніж очікувалося.Крім цього, співзасновник постачальника продуктів і послуг цифрового фінансування JST Capitalзазначив, що ціна біткоїна може знижуватися й на тлі протестів у Казахстані, де вимикали інтернет. Річ у тім, що Казахстан є другою країною у світі з «видобутку» біткоїна.

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