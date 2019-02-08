Порятунок на Різдво: на Рівненщині 95-річний дідусь майже добу провів у лісі

Сьогодні, 7 січня, приблизно в 11 годині знайшли 95-річного жителя села Дубівка Вараського району Рівненської області, який 6 січня орієнтовно о 15:00 вийшов з дому викидати сміття та не повернувся.Про це повідомляє пресслужба рятувальників Рівненщини.До пошуків зниклого чоловіка долучилися лісники, рятувальники, поліцейські та місцеве населення, загалом 40 людейЛітню людину шукали майже добу. Співробітники ДСНС за допомогою квадрокоптера проводили моніторинг лісової місцевості.Чоловіка знайшли живим, приблизно за 4-ри кілометра від села. Він лежав на землі, без свідомості, його привели до тями. Поліцейським автомобілем дідуся доставили до села, де його передали бригаді швидкої медичної допомоги.Рятувальники закликають бути надзвичайно обережними при походах до лісу. Поодинці не йти, якщо все ж таки вирішили піти, обов'язково варто попередити рідних та близьких, тепло одягнутися й мати при собі заряджений мобільний телефон.