На Волині помер шахтар, якому збирали кошти на операцію





Про це пише БУГ.



З допомогою небайдужих родині вдалося зібрати близько 50 000 гривень, однак стан Сергія погіршився.



Нагадаємо, 20 жовтня колишній шахтар Сергій Ромась з села Суходоли отримав травму та потребував проведення операції.



«Як же не вистачає мені тебе – наших розмов та обіймів. Нехай земля тобі буде пухом. Любим та пам’ятаєм», – написала донька померлого.



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