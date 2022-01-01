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На Волині помер шахтар, якому збирали кошти на операцію

На Волині помер шахтар, якому збирали кошти на операцію
На Волині помер колишній шахтар, якому збирали кошти на операцію.

Про це пише БУГ.

З допомогою небайдужих родині вдалося зібрати близько 50 000 гривень, однак стан Сергія погіршився.

Нагадаємо, 20 жовтня колишній шахтар Сергій Ромась з села Суходоли отримав травму та потребував проведення операції.

«Як же не вистачає мені тебе – наших розмов та обіймів. Нехай земля тобі буде пухом. Любим та пам’ятаєм», – написала донька померлого.


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Теги: Волинь, смерть, шахтар
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