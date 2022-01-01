На Волині помер шахтар, якому збирали кошти на операцію
Сьогодні, 20:42
На Волині помер колишній шахтар, якому збирали кошти на операцію.
Про це пише БУГ.
З допомогою небайдужих родині вдалося зібрати близько 50 000 гривень, однак стан Сергія погіршився.
Нагадаємо, 20 жовтня колишній шахтар Сергій Ромась з села Суходоли отримав травму та потребував проведення операції.
«Як же не вистачає мені тебе – наших розмов та обіймів. Нехай земля тобі буде пухом. Любим та пам’ятаєм», – написала донька померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише БУГ.
З допомогою небайдужих родині вдалося зібрати близько 50 000 гривень, однак стан Сергія погіршився.
Нагадаємо, 20 жовтня колишній шахтар Сергій Ромась з села Суходоли отримав травму та потребував проведення операції.
«Як же не вистачає мені тебе – наших розмов та обіймів. Нехай земля тобі буде пухом. Любим та пам’ятаєм», – написала донька померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині помер шахтар, якому збирали кошти на операцію
Сьогодні, 20:42
Якою буде погода на Волині у другий день Різдва, 8 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку виступить відомий репер Jah Khalib
Сьогодні, 17:31
Медіа