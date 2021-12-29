Волинянка, яка спричинила смертельну ДТП, отримала умовний термін





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, пише



ДТП трапилася 9 серпня в селі Усичі Луцького району. Рухаючись автодорогою Н-22 сполученням Устилуг-Луцьк-Рівне в напрямку Луцька на BMW X5, водійка не вибрала безпечної швидкості руху, внаслідок чого не справилася з керуванням, виїхала на праве узбіччя, автівку занесло і вона з’їхала у кювет та перекинулася.



Внаслідок ДТП загинув пасажир 1977 року народження. Також травми отримав малолітній пасажир.



Під час досудового розслідування між обвинуваченою та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив.



Реальний строк на три роки з позбавлення водійського посвідчення на рік суд замінив одним роком умовно.



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