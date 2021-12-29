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Волиннка, яка на BMW збила на смерть людину, отримала умовний термін

Волиннка, яка на BMW збила на смерть людину, отримала умовний термін
Волинянка, яка стала винуватицею смертельної дорожньо-транспортної пригоди на трасі Устилуг-Луцьк-Рівне, отримала умовне покарання.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, пише ІА Волинські новини.

ДТП трапилася 9 серпня в селі Усичі Луцького району. Рухаючись автодорогою Н-22 сполученням Устилуг-Луцьк-Рівне в напрямку Луцька на BMW X5, водійка не вибрала безпечної швидкості руху, внаслідок чого не справилася з керуванням, виїхала на праве узбіччя, автівку занесло і вона з’їхала у кювет та перекинулася.

Внаслідок ДТП загинув пасажир 1977 року народження. Також травми отримав малолітній пасажир.

Під час досудового розслідування між обвинуваченою та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив.

Реальний строк на три роки з позбавлення водійського посвідчення на рік суд замінив одним роком умовно.

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Теги: ДТП, Волинь, смерть, умовний термін
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