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На Івано-Франківщині автівка злетіла з дороги в житловий будинок

На Івано-Франківщині автівка злетіла з дороги в житловий будинок
7 січня о 12:40 рятувальники отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в с. Соколівка Косівського району.

Як йдеться на сторінці Головного управління ДСНС, легковий автомобіль з’їхав із проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком.

Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також відключили газобалонне обладнання та клем АКБ.

До робіт залучалися рятувальники ДПРЧ-14 на автомобілі САРМ-Л та місцева пожежна команда села Яворів.
На Івано-Франківщині автівка злетіла з дороги в житловий будинок

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Теги: ДТП, Івано-Франківщині, будинок
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