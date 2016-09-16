На Івано-Франківщині автівка злетіла з дороги в житловий будинок





Як йдеться на сторінці Головного управління ДСНС, легковий автомобіль з’їхав із проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком.

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Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також відключили газобалонне обладнання та клем АКБ.

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До робіт залучалися рятувальники ДПРЧ-14 на автомобілі САРМ-Л та місцева пожежна команда села Яворів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 січня о 12:40 рятувальники отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в с. Соколівка Косівського району.Як йдеться на сторінці Головного управління ДСНС, легковий автомобіль з’їхав із проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком.Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також відключили газобалонне обладнання та клем АКБ.До робіт залучалися рятувальники ДПРЧ-14 на автомобілі САРМ-Л та місцева пожежна команда села Яворів.

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