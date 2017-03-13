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Новорічний виріб волинянки поповнив виставку у Верховній Раді

Новорічний виріб волинянки поповнив виставку у Верховній Раді
Виготовлена волинянкою Яною Войтович «Новорічна іграшка» під керівництвом Інни Смаль удостоєна високих відзнак. Нині вона є окрасою виставки творчих робіт юних у Верховній Раді України.

Про це пише газета «Волинь».

Виготовляти такі прикраси Яна навчилася у Центрі музично-естетичної освіти школярів Берестечківської міської ради.

Чимало школярів громади зі задоволенням відвідують гуртки «Виготовлення сувенірів» і «Чарівний бісер», які веде Інна Смаль. Під її керівництвом діти власноруч виготовляють красиві та потрібні речі, вчаться співпрацювати, радіючи досягненням один одного.

До слова, минулого року дванадцятирічній школярці Яні Войтович вдалося здобути першість в обласному конкурсі, організованому Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, за роботу «Ялинкова прикраса» й перше місце у Всеукраїнському новорічно-різдвяному конкурсі «Новорічна композиція». Станок для ткацтва по бісеру, необхідний для виготовлення даного виробу, змайстрував вихованець гуртка «Чарівний бісер», учень п’ятого класу Тарас Стеблик на занятті з початкового технічного моделювання під керівництвом Сергія Данилюка.
Новорічний виріб волинянки поповнив виставку у Верховній Раді



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Теги: Верховна Рада, виставка, новорічна іграшка
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