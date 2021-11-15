Музейниці з Луцька відправили маскувальну сітку для бійців в ООС





Як повідомила в коментарі Оксана Добровольська, проєкт "Замаскуй армію" стартував торік у жовтні й ще триває.



Маскувальну сітку довжиною 47 метрів музейниці почали плести в грудні минулого року. У переддень Різдва таке камуфляжне покриття доїхало на передову до військових.



"Сіточка "Камуфляж", яку сплели у Волинському краєзнавчому музеї, вже на Сході та виконує своє призначення. Бачили б ви радісні обличчя наших захисників, хлопці безмежно дякували. Окреме спасибі Володимиру Юхимюку за адресну доставку", – зазначили на сторінці проєкту у Facebook.



Усього волонтери підготували 13 основ для плетіння сіток, з яких частину готових виробів уже відправили військовослужбовцям.



"Деякі вже відправлені, деякі плетуться ще. В Горохові в школах плели, в Мар'янівській ОТГ, в Торчині, в Горохівському інтернаті, в Центрі патріотичного виховання плетуть і діти, і дорослі... Орієнтовно половина вже відправлена на Схід", – розповіла волонтерка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бійці, які служать на сході України, отримали до Різдва маскувальну сітку, що її в рамках волонтерського проєкту "Замаскуй армію" сплели працівниці Волинського краєзнавчого музею.Як повідомила в коментарі Суспільному волонтерка, проєкт "Замаскуй армію" стартував торік у жовтні й ще триває.Маскувальну сітку довжиною 47 метрів музейниці почали плести в грудні минулого року. У переддень Різдва таке камуфляжне покриття доїхало на передову до військових."Сіточка "Камуфляж", яку сплели у Волинському краєзнавчому музеї, вже на Сході та виконує своє призначення. Бачили б ви радісні обличчя наших захисників, хлопці безмежно дякували. Окреме спасибіза адресну доставку", – зазначили на сторінці проєкту у Facebook.Усього волонтери підготували 13 основ для плетіння сіток, з яких частину готових виробів уже відправили військовослужбовцям."Деякі вже відправлені, деякі плетуться ще. В Горохові в школах плели, в Мар'янівській ОТГ, в Торчині, в Горохівському інтернаті, в Центрі патріотичного виховання плетуть і діти, і дорослі... Орієнтовно половина вже відправлена на Схід", – розповіла волонтерка.

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