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Музейниці з Луцька відправили маскувальну сітку для бійців в ООС

Музейниці з Луцька відправили маскувальну сітку для бійців в ООС
Бійці, які служать на сході України, отримали до Різдва маскувальну сітку, що її в рамках волонтерського проєкту "Замаскуй армію" сплели працівниці Волинського краєзнавчого музею.

Як повідомила в коментарі Суспільному волонтерка Оксана Добровольська, проєкт "Замаскуй армію" стартував торік у жовтні й ще триває.

Маскувальну сітку довжиною 47 метрів музейниці почали плести в грудні минулого року. У переддень Різдва таке камуфляжне покриття доїхало на передову до військових.

"Сіточка "Камуфляж", яку сплели у Волинському краєзнавчому музеї, вже на Сході та виконує своє призначення. Бачили б ви радісні обличчя наших захисників, хлопці безмежно дякували. Окреме спасибі Володимиру Юхимюку за адресну доставку", – зазначили на сторінці проєкту у Facebook.

Усього волонтери підготували 13 основ для плетіння сіток, з яких частину готових виробів уже відправили військовослужбовцям.

"Деякі вже відправлені, деякі плетуться ще. В Горохові в школах плели, в Мар'янівській ОТГ, в Торчині, в Горохівському інтернаті, в Центрі патріотичного виховання плетуть і діти, і дорослі... Орієнтовно половина вже відправлена на Схід", – розповіла волонтерка.
Музейниці з Луцька відправили маскувальну сітку для бійців в ООС

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Теги: ООС, бійці, маскувальна сітка, музейниці, Луцьк
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