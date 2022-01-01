Українцям доведеться більше платити за реєстрацію авто

В Україні збільшилась сума пенсійного збору за першу реєстрацію легкових автомобілів. Це сталося через підвищення прожиткового мінімуму для працездатних українців (до 2481 грн). Збір при реєстрації авто залежить від цінової категорії машини – чим дорожче, тим вищий відсоток. Ця категорія у свою чергу визначається, виходячи з розміру прожиткового мінімуму.Про це пише "Обозреватель"."З 1 січня змінено розмір прожиткового мінімуму, а отже, і обсяги збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкового авто", – повідомили у Головному сервісному центрі МВС. Розмір збору з початку року розраховується так:3% – за першої реєстрації автомобіля, вартість якого не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму (409 365 грн), тобто. максимальний розмір збору для цієї категорії становить 12281 грн;4% – якщо авто коштує від 165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму (не більше 719 490 грн); максимум – 28780 грн;5% – для власників автомобілів дорожче за 290 прожиткових мінімумів (719 490 грн), тобто мінімальний збір для них становить 35,9 тис. грн.Для порівняння, на початку 2021-го цінові пороги становили 374 550 грн та 658 300 грн для сплати збору у 3% та 4% відповідно. Вартість автомобілів в обох випадках зазначена без урахування ПДВ (20%).Якщо автомобіль ввозиться з-за кордону, з оцінної вартості автомобіля сплачується акцизний збір, ввізне мито та ПДВ. Ці виплати підсумовуються і таким чином визначається збір до Пенсійного фонду (ПФ). А ось якщо машина куплена в автосалоні, вона вже розмитнена, і збирання в ПФ розраховується тільки від вартості авто.Якщо нове легкове авто звільнено від сплати пенсійного збору за першої реєстрації, потрібно звернутися до сервісного центру МВС. А якщо відбувається перереєстрація автомобіля, пенсійний збір платити не потрібно, – він стягується лише один раз, при першій державній реєстрації транспортного засобу.