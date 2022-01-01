вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який до смерті побив дружину, проведе понад сім років за ґратами

Волинянин, який до смерті побив дружину, проведе понад сім років за ґратами
Волинянин, який жорстоко побив дружину, після чого вона померла у лікарні, проведе понад сім років за ґратами.

Відповідне покарання призначив злочинцю Ківерцівський районний суд, пише ІА Волинські новини.

Конфлікт між подружжям стався 11 вересня у Ківерцях. Під час чаркування на ґрунті ревнощів чоловік вдарив дружину кулаком у голову, розсікши брову. Не заспокоївшись, він потім ще двічі вдарив жінку ногою в обличчя, поціливши у те саме місце.

Вранці наступного дня, побачивши, що дружина лежить на ліжку без свідомості, дебошир викликав швидку. Через кілька днів постраждала, не приходячи до тями, померла у лікарні від отриманих травм.

У суді чоловік вказав, що із загиблою перебував у шлюбі понад 20 років, і за цей період нібито конфліктів між ними не виникало. Як пояснив, причиною його агресивної поведінки стало вживання алкоголю того дня та конфлікт, який виник між ним та дружиною. У скоєному щиро розкаявся та просив суворо не карати.

Враховуючи всі обставини справи, суд призначив волинянину 7 років та 3 місяці ув'язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побив до смерті, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який до смерті побив дружину, проведе понад сім років за ґратами
Сьогодні, 08:00
Українцям доведеться більше платити за реєстрацію авто
Сьогодні, 07:00
Музейниці з Луцька відправили маскувальну сітку для бійців в ООС
Сьогодні, 05:15
Чому виникає печія і як її позбутися
Сьогодні, 04:11
Вчені назвали продукт, що сповільнює старість
Сьогодні, 03:00
Схожі новини
Волинянка, яка спричинила смертельну ДТП, отримала умовний термін Волинянка, яка спричинила смертельну ДТП, отримала умовний термін
07 січень, 21:43
На Волині помер шахтар, якому збирали кошти на операцію На Волині помер шахтар, якому збирали кошти на операцію
07 січень, 20:42
7 січня на Волині: гортаючи календар 7 січня на Волині: гортаючи календар
07 січень, 00:00
Пункт пропуску «Устилуг» реконструюють Пункт пропуску «Устилуг» реконструюють
06 січень, 22:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який до смерті побив дружину, проведе понад сім років за ґратами
Сьогодні, 08:00
 0
Українцям доведеться більше платити за реєстрацію авто
Сьогодні, 07:00
 0
Музейниці з Луцька відправили маскувальну сітку для бійців в ООС
Сьогодні, 05:15
 0
Чому виникає печія і як її позбутися
Сьогодні, 04:11
 0
Вчені назвали продукт, що сповільнює старість
Сьогодні, 03:00
 0
Медіа
відео
1/8