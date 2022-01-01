Волинянин, який до смерті побив дружину, проведе понад сім років за ґратами
Сьогодні, 08:00
Волинянин, який жорстоко побив дружину, після чого вона померла у лікарні, проведе понад сім років за ґратами.
Відповідне покарання призначив злочинцю Ківерцівський районний суд, пише ІА Волинські новини.
Конфлікт між подружжям стався 11 вересня у Ківерцях. Під час чаркування на ґрунті ревнощів чоловік вдарив дружину кулаком у голову, розсікши брову. Не заспокоївшись, він потім ще двічі вдарив жінку ногою в обличчя, поціливши у те саме місце.
Вранці наступного дня, побачивши, що дружина лежить на ліжку без свідомості, дебошир викликав швидку. Через кілька днів постраждала, не приходячи до тями, померла у лікарні від отриманих травм.
У суді чоловік вказав, що із загиблою перебував у шлюбі понад 20 років, і за цей період нібито конфліктів між ними не виникало. Як пояснив, причиною його агресивної поведінки стало вживання алкоголю того дня та конфлікт, який виник між ним та дружиною. У скоєному щиро розкаявся та просив суворо не карати.
Враховуючи всі обставини справи, суд призначив волинянину 7 років та 3 місяці ув'язнення.
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Відповідне покарання призначив злочинцю Ківерцівський районний суд, пише ІА Волинські новини.
Конфлікт між подружжям стався 11 вересня у Ківерцях. Під час чаркування на ґрунті ревнощів чоловік вдарив дружину кулаком у голову, розсікши брову. Не заспокоївшись, він потім ще двічі вдарив жінку ногою в обличчя, поціливши у те саме місце.
Вранці наступного дня, побачивши, що дружина лежить на ліжку без свідомості, дебошир викликав швидку. Через кілька днів постраждала, не приходячи до тями, померла у лікарні від отриманих травм.
У суді чоловік вказав, що із загиблою перебував у шлюбі понад 20 років, і за цей період нібито конфліктів між ними не виникало. Як пояснив, причиною його агресивної поведінки стало вживання алкоголю того дня та конфлікт, який виник між ним та дружиною. У скоєному щиро розкаявся та просив суворо не карати.
Враховуючи всі обставини справи, суд призначив волинянину 7 років та 3 місяці ув'язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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