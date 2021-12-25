На Різдво в Україні зафіксували понад 3 тисячі нових випадків коронавіруcу: на Волині – 47





Про це інформують в МОЗ.



За весь час пандемії в Україні:



-захворіло – 3 699 663 особи;

-одужало – 3 508 451 особа;

-летальних випадків – 97 164;

-проведено ПЛР-тестувань – 16 943 946.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 291;

Вінницька область – 164;

Волинська область – 47;

Дніпропетровська область – 112;

Донецька область – 36;

Житомирська область – 217;

Закарпатська область – 108;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 243;

Київська область – 143;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 9;

Львівська область – 296;

Миколаївська область – 84;

Одеська область – 197;

Полтавська область – 97;

Рівненська область – 98;

Сумська область – 185;

Тернопільська область – 141;

Харківська область – 241;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 173;

Черкаська область – 54;

Чернівецька область – 91;

Чернігівська область – 102.



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