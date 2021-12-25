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На Різдво в Україні зафіксували понад 3 тисячі нових випадків коронавіруcу: на Волині – 47

На Різдво в Україні зафіксували понад 3 тисячі нових випадків коронавіруcу: на Волині – 47
​​3 195 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 січня 2022 року. Зокрема, захворіли 151 дитина та 37 медпрацівників.

Про це інформують в МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 3 699 663 особи;
-одужало – 3 508 451 особа;
-летальних випадків – 97 164;
-проведено ПЛР-тестувань – 16 943 946.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 291;
Вінницька область – 164;
Волинська область – 47;
Дніпропетровська область – 112;
Донецька область – 36;
Житомирська область – 217;
Закарпатська область – 108;
Запорізька область – 18;
Івано-Франківська область – 243;
Київська область – 143;
Кіровоградська область – 47;
Луганська область – 9;
Львівська область – 296;
Миколаївська область – 84;
Одеська область – 197;
Полтавська область – 97;
Рівненська область – 98;
Сумська область – 185;
Тернопільська область – 141;
Харківська область – 241;
Херсонська область – 1;
Хмельницька область – 173;
Черкаська область – 54;
Чернівецька область – 91;
Чернігівська область – 102.

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Теги: МОЗ, статистика, коронавірус
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