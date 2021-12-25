Курс валют у Луцьку на 8 січня
Сьогодні, 09:28
Курс долара в обмінниках Луцька станом на суботу, 8 січня, такий: купівля – 27.25, продаж – 27.65.
Євро купують за 30,85, продають за 31,19.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,65, а купують за 6,885.
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Євро купують за 30,85, продають за 31,19.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,65, а купують за 6,885.
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