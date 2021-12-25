Курс валют у Луцьку на 8 січня





Євро купують за 30,85, продають за 31,19.



Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,65, а купують за 6,885.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на суботу, 8 січня, такий: купівля – 27.25, продаж – 27.65.Євро купують за 30,85, продають за 31,19.Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.Щодо польського злотого, то його продають за 6,65, а купують за 6,885.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію