Судили волинянку, чий син був п'яним у громадському місці
Сьогодні, 10:10
На Волині матір підлітка, який перебував у громадському місці в стані алкогольного сп’яніння, притягнули до адміністративної відповідальності.
Про це Район.Любешів дізнався з постанови Любешівського районного суду від 4 січня.
Хлопця, якому не виповнилося ще й 16 років, затримали з явними ознаками алкогольного сп’яніння в листопаді 2021 року – на території техколеджу в Любешеві.
Підліток мав нечітку мову, нестійку ходу, падав. Своїми діями він ображав людську гідність і громадську мораль, за що передбачена відповідальність, але позаяк юний любитель алкоголю не досяг шістнадцятирічного віку, до суду притягнули його матір – продавчиню одного з місцевих магазинів.
За неналежне виховання свого сина суддя оштрафувала цю жінку на 850 гривень – мінімальне покарання за таке порушення (їй врахували, що вперше притягалася до адміністративної відповідальності та має на утриманні новонароджену дитину).
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Про це Район.Любешів дізнався з постанови Любешівського районного суду від 4 січня.
Хлопця, якому не виповнилося ще й 16 років, затримали з явними ознаками алкогольного сп’яніння в листопаді 2021 року – на території техколеджу в Любешеві.
Підліток мав нечітку мову, нестійку ходу, падав. Своїми діями він ображав людську гідність і громадську мораль, за що передбачена відповідальність, але позаяк юний любитель алкоголю не досяг шістнадцятирічного віку, до суду притягнули його матір – продавчиню одного з місцевих магазинів.
За неналежне виховання свого сина суддя оштрафувала цю жінку на 850 гривень – мінімальне покарання за таке порушення (їй врахували, що вперше притягалася до адміністративної відповідальності та має на утриманні новонароджену дитину).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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