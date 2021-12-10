Судили волинянку, чий син був п'яним у громадському місці

На Волині матір підлітка, який перебував у громадському місці в стані алкогольного сп’яніння, притягнули до адміністративної відповідальності.Про це Район.Любешів дізнався з постанови Любешівського районного суду від 4 січня.Хлопця, якому не виповнилося ще й 16 років, затримали з явними ознаками алкогольного сп’яніння в листопаді 2021 року – на території техколеджу в Любешеві.Підліток мав нечітку мову, нестійку ходу, падав. Своїми діями він ображав людську гідність і громадську мораль, за що передбачена відповідальність, але позаяк юний любитель алкоголю не досяг шістнадцятирічного віку, до суду притягнули його матір – продавчиню одного з місцевих магазинів.За неналежне виховання свого сина суддя оштрафувала цю жінку на 850 гривень – мінімальне покарання за таке порушення (їй врахували, що вперше притягалася до адміністративної відповідальності та має на утриманні новонароджену дитину).