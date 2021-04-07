Вчені з'ясували, чому деякі люди не заражаються COVID-19 після контакту з хворими

Деякі особи можуть регулярно контактувати з хворими на коронавірус, але не заражатися. Вчені всього світу вивчають цей феномен і сподіваються, що зможуть допомогти створити стійку до варіантів коронавірусу вакцину, щоб cтримати COVID.Про це пише ТСН з посиланням на Dailymail.Як зазначається, з’являється все більше доказів того, що деякі люди можуть мати стійкий природній імунітет до коронавірусу. З незрозумілих поки причин, вважається, що ці люди вже мали імунітет до появи вірусу COVID, і вони залишаються такими, навіть коли він мутує. Зараз це явище є предметом інтенсивних досліджень у всьому світі.Експерти сподіваються, що, вивчивши цих щасливчиків, вони зможуть відкрити підказки, які допоможуть їм створити стійку до штамів коронавірусу вакцину, яка назавжди стримає вірус.Тим часом, в Америці та Бразилії дослідники розглядають потенційні генетичні варіації, які можуть зробити певних людей несприйнятливими до інфекції.А в Університетському коледжі Лондона (UCL) вчені вивчають зразки крові сотень медичних працівників, які, здавалося б, попри всі шанси заразитися, змогли цього уникнути.Коли дослідники UCL дослідили кров медичних працівників (які, здавалося б, не захворіли на COVID), котру взяли до впровадження вакцини, вони підтвердили, що у них немає антитіл до коронавірусу, тобто малоймовірно, що вони коли-небудь були заражені. Однак, вони виявили інші клітини імунної системи, які називаються Т-клітинами, подібні до тих, які є в імунній системі людей, які одужали від коронавірусу.Як і антитіла, Т-клітини створюються імунною системою. Але в той час як антитіла зупиняють проникнення вірусних клітин в організм, Т-клітини атакують і знищують їх.Зараз відомо, що антитіла до COVID можуть знижуватися протягом кількох місяців як після зараження, так і після вакцинації. Однак, Т-клітини залишаються в системі довше і знищують вірус до того, як він зможе заразити здорові клітини або завдати будь-якої шкоди, припускають експерти.Вчені припускають, що Т-клітини могли з'явитися у медпрацівників раніше. Це могло статися через те, що вони працювали з хворими пацієнтами або зіткнулися з іншими менш небезпечними типами коронавірусу.Звичайно, існує ймовірність того, що медичні працівники підхопили коронавірусу, але не відчували жодних симптомів – на початку пандемії до половини випадків вважалося безсимптомним. Але команда UCL провела подальші тести на сотнях інших зразків крові, зібраних ще в 2011 році, задовго до початку пандемії, і виявила, що приблизно кожен 20 також мав антитіла, які можуть знищувати вірус.Найвищі показники мали проби, взяті у дітей. Вчені стверджують, що це можливо через те, що вони регулярно піддаються впливу коронавірусів, які викликають застуду, через контакти з великою кількістю інших дітей у дитячих садках і школах, що може пояснити, чому зараз коронавірусу рідко викликає важкі захворювання в цій віковій групі.