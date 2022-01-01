У яких районах Волині зафіксували нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 11:03
Головний державний санітарний лікар області інформує, що станом на ранок 8 січня на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 47 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» .
Луцький район – 25 хворих:
• Луцька ТГ – 15 хворих
• Горохівська ТГ – 3 хворих
• Доросинівська ТГ – 1 хворий
• Ківерцівська ТГ – 1 хворий
• Копачівська ТГ – 1 хворий
• Олицька ТГ – 1 хворий
• Рожищенська ТГ — 2 хворих
• Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 8 хворих:
• Володимир- Волинська ТГ – 4 хворих
• Локачинська ТГ – 2 хворих
• Нововолинська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
• Маневицька ТГ — 1 хворий
• Прилісненська ТГ — 2 хворих
Ковельський район – 11 хворих:
• Вишнівська ТГ -1 хворий
• Головненська ТГ – 1 хворий
• Ковельська ТГ – 6 хворих
• Любомльська ТГ – 1 хворий
• Ратнівська ТГ – 1 хворий
• Шацька ТГ -1 хворий
Госпіталізовано – 11 хворих, 36 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 08 січня в області зареєстровано 104 149 випадків.
Одужало –100 547 осіб (за останню добу – 6).
Летальних випадків (осіб) – 2199, з них за останню добу – 0.
Методом ПЛР всього обстежено 411 245 осіб, за останню добу –194 особи.
7 січня 2022 року вакцинація проти COVID-19 не проводилась.
Від початку вакцинальної кампанії в області отримали одну дозу – 325909 людей, отримали дві дози – 298003 людини, отримали додаткову дозу – 46 людей, бустерну дозу – 110 людей. Загалом проведено 624 068 щеплень.
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Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» .
Луцький район – 25 хворих:
• Луцька ТГ – 15 хворих
• Горохівська ТГ – 3 хворих
• Доросинівська ТГ – 1 хворий
• Ківерцівська ТГ – 1 хворий
• Копачівська ТГ – 1 хворий
• Олицька ТГ – 1 хворий
• Рожищенська ТГ — 2 хворих
• Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 8 хворих:
• Володимир- Волинська ТГ – 4 хворих
• Локачинська ТГ – 2 хворих
• Нововолинська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
• Маневицька ТГ — 1 хворий
• Прилісненська ТГ — 2 хворих
Ковельський район – 11 хворих:
• Вишнівська ТГ -1 хворий
• Головненська ТГ – 1 хворий
• Ковельська ТГ – 6 хворих
• Любомльська ТГ – 1 хворий
• Ратнівська ТГ – 1 хворий
• Шацька ТГ -1 хворий
Госпіталізовано – 11 хворих, 36 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 08 січня в області зареєстровано 104 149 випадків.
Одужало –100 547 осіб (за останню добу – 6).
Летальних випадків (осіб) – 2199, з них за останню добу – 0.
Методом ПЛР всього обстежено 411 245 осіб, за останню добу –194 особи.
7 січня 2022 року вакцинація проти COVID-19 не проводилась.
Від початку вакцинальної кампанії в області отримали одну дозу – 325909 людей, отримали дві дози – 298003 людини, отримали додаткову дозу – 46 людей, бустерну дозу – 110 людей. Загалом проведено 624 068 щеплень.
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