У яких районах Волині зафіксували нові випадки коронавірусу

Головний державний санітарний лікар області інформує, що станом на ранок 8 січня на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 47 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» .• Луцька ТГ – 15 хворих• Горохівська ТГ – 3 хворих• Доросинівська ТГ – 1 хворий• Ківерцівська ТГ – 1 хворий• Копачівська ТГ – 1 хворий• Олицька ТГ – 1 хворий• Рожищенська ТГ — 2 хворих• Цуманська ТГ – 1 хворий• Володимир- Волинська ТГ – 4 хворих• Локачинська ТГ – 2 хворих• Нововолинська ТГ – 2 хворих• Маневицька ТГ — 1 хворий• Прилісненська ТГ — 2 хворих• Вишнівська ТГ -1 хворий• Головненська ТГ – 1 хворий• Ковельська ТГ – 6 хворих• Любомльська ТГ – 1 хворий• Ратнівська ТГ – 1 хворий• Шацька ТГ -1 хворийГоспіталізовано – 11 хворих, 36 – лікується амбулаторно.Усього станом на 08 січня в області зареєстровано 104 149 випадків.Одужало –100 547 осіб (за останню добу – 6).Летальних випадків (осіб) – 2199, з них за останню добу – 0.Методом ПЛР всього обстежено 411 245 осіб, за останню добу –194 особи.7 січня 2022 року вакцинація проти COVID-19 не проводилась.Від початку вакцинальної кампанії в області отримали одну дозу – 325909 людей, отримали дві дози – 298003 людини, отримали додаткову дозу – 46 людей, бустерну дозу – 110 людей. Загалом проведено 624 068 щеплень.