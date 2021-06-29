Волинянку ошукали на BlaBlaCar на понад тисячу гривень





Про це повідомляє



Напередодні довгих вихідних студентка вирішила поїхати з Рівного додому до Шацька. А оскільки на зручний час автобусних маршрутів не було, то вирішила їхати попутником на BlaBlaCar.



Як зазвичай, забронювала місце, отримала підтвердження від водія. Примітно, що профіль водія був «нульовий». Тобто, без відгуків та опублікованих раніше поїздок.



Через деякий час водій скасував поїздку, а натомість дівчині написали у вайбер та запитали, чи буде вона їхати.



Водій повідомив, що представляє фірму «Busfor», тож перевезення регулярні та «бусом», але для того, щоб замовити місце, необхідно оплатити за квиток онлайн. Він надіслав посилання, на яке відкрилася форма, де потрібно було вказати прізвище, ім’я, електронну пошту (на яку пришлють квиток) та номер телефону. Окрім цього, тут необхідно ввести дані платіжної картки для миттєвої оплати квитка. Посилання дійсно було з «Busfor».



Після виконаних інструкцій з картки дійсно списали суму, яка була вказана за квиток. А через секунду відразу списали всю іншу суму, яка була на картці. При чому, знімали гроші маленькими сумами: 499 грн, 200 грн. Очевидно, щоб банк не надсилав підтверджень для проведення транзакцій. Всього у дівчини списали 1200 гривень.



Після цього посилання стає неактивне, а номер – вимкнений.



Студенка каже: "Добре, що на картці не було більше грошей".



Дівчина написала заяву в поліцію міста Рівного, однак сумнівається, що хтось шукатиме злодіїв. Каже, що хоче застерегти довірливих пасажирів від таких казусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студентка з Ковельського району замовила поїздку на BlaBlaCar, а в результаті залишилася взагалі без грошей на картці.Про це повідомляє Район.Шацьк Напередодні довгих вихідних студентка вирішила поїхати з Рівного додому до Шацька. А оскільки на зручний час автобусних маршрутів не було, то вирішила їхати попутником на BlaBlaCar.Як зазвичай, забронювала місце, отримала підтвердження від водія. Примітно, що профіль водія був «нульовий». Тобто, без відгуків та опублікованих раніше поїздок.Через деякий час водій скасував поїздку, а натомість дівчині написали у вайбер та запитали, чи буде вона їхати.Водій повідомив, що представляє фірму «Busfor», тож перевезення регулярні та «бусом», але для того, щоб замовити місце, необхідно оплатити за квиток онлайн. Він надіслав посилання, на яке відкрилася форма, де потрібно було вказати прізвище, ім’я, електронну пошту (на яку пришлють квиток) та номер телефону. Окрім цього, тут необхідно ввести дані платіжної картки для миттєвої оплати квитка. Посилання дійсно було з «Busfor».Після виконаних інструкцій з картки дійсно списали суму, яка була вказана за квиток. А через секунду відразу списали всю іншу суму, яка була на картці. При чому, знімали гроші маленькими сумами: 499 грн, 200 грн. Очевидно, щоб банк не надсилав підтверджень для проведення транзакцій. Всього у дівчини списали 1200 гривень.Після цього посилання стає неактивне, а номер – вимкнений.Студенка каже: "Добре, що на картці не було більше грошей".Дівчина написала заяву в поліцію міста Рівного, однак сумнівається, що хтось шукатиме злодіїв. Каже, що хоче застерегти довірливих пасажирів від таких казусів.

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