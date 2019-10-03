За якої умови в Україні можуть зрости ціни на продукти харчування





Про це повідомляють факти з посиланням на кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, пише



За його словами, зараз компроміс знайдений - держава постачає газ виробникам соціальних товарів за пільговими цінами в обмін на те, що вони обмежать зростання цін на свою продукцію.



«Але коли держава не зможе постачати дешевий газ, ціни на продовольство та інші товари різко зростуть. Оскільки вже зараз мільйони жителів України не можуть собі дозволити повноцінне харчування, то нове зростання цін може призвести до голоду» - пояснив він.



Хмелевський додав, що ще одним ефектом від такої ситуації може стати захоплення українського ринку дешевшими імпортними товарами. Вже зараз вони зайняли чималу частку ринку.



«Поки виручають іноземні кредити та перекази заробітчан. Але при різкому зростанні імпорту нас чекає девальвація гривні та, отже, зростання цін на імпортні товари. Тому повністю витіснити українську продукцію імпорту не вдасться» - вважає він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні незабаром можуть істотно зрости ціни на багато харчів в тому випадку, якщо уряд не зможе постачати виробникам газ за пільговою ціною надалі.Про це повідомляють факти з посиланням на кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, пише Слово і Діло. За його словами, зараз компроміс знайдений - держава постачає газ виробникам соціальних товарів за пільговими цінами в обмін на те, що вони обмежать зростання цін на свою продукцію.«Але коли держава не зможе постачати дешевий газ, ціни на продовольство та інші товари різко зростуть. Оскільки вже зараз мільйони жителів України не можуть собі дозволити повноцінне харчування, то нове зростання цін може призвести до голоду» - пояснив він.Хмелевський додав, що ще одним ефектом від такої ситуації може стати захоплення українського ринку дешевшими імпортними товарами. Вже зараз вони зайняли чималу частку ринку.«Поки виручають іноземні кредити та перекази заробітчан. Але при різкому зростанні імпорту нас чекає девальвація гривні та, отже, зростання цін на імпортні товари. Тому повністю витіснити українську продукцію імпорту не вдасться» - вважає він.

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