вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За якої умови в Україні можуть зрости ціни на продукти харчування

За якої умови в Україні можуть зрости ціни на продукти харчування
В Україні незабаром можуть істотно зрости ціни на багато харчів в тому випадку, якщо уряд не зможе постачати виробникам газ за пільговою ціною надалі.

Про це повідомляють факти з посиланням на кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, пише Слово і Діло.

За його словами, зараз компроміс знайдений - держава постачає газ виробникам соціальних товарів за пільговими цінами в обмін на те, що вони обмежать зростання цін на свою продукцію.

«Але коли держава не зможе постачати дешевий газ, ціни на продовольство та інші товари різко зростуть. Оскільки вже зараз мільйони жителів України не можуть собі дозволити повноцінне харчування, то нове зростання цін може призвести до голоду» - пояснив він.

Хмелевський додав, що ще одним ефектом від такої ситуації може стати захоплення українського ринку дешевшими імпортними товарами. Вже зараз вони зайняли чималу частку ринку.

«Поки виручають іноземні кредити та перекази заробітчан. Але при різкому зростанні імпорту нас чекає девальвація гривні та, отже, зростання цін на імпортні товари. Тому повністю витіснити українську продукцію імпорту не вдасться» - вважає він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ціни на продукти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За якої умови в Україні можуть зрости ціни на продукти харчування
Сьогодні, 16:10
Вчені з'ясували, чому деякі люди не заражаються COVID-19 після контакту з хворими
Сьогодні, 14:58
На Різдво у Луцьку двох жителів «спіймали» з наркотиками
Сьогодні, 13:50
Волинянку ошукали на BlaBlaCar на понад тисячу гривень
Сьогодні, 13:07
Луцьк бореться за титул «Місто України»
Сьогодні, 11:59
Схожі новини
Експерт розповів, на скільки зросли ціни на продукти за рік в Україні Експерт розповів, на скільки зросли ціни на продукти за рік в Україні
03 жовтень, 2019, 17:10
Експерт назвав продукти, які будуть лідерами з подорожчання Експерт назвав продукти, які будуть лідерами з подорожчання
16 вересень, 2019, 13:28
Повідомили, які продукти подорожчали, а які подешевшали. ІНФОГРАФІКА Повідомили, які продукти подорожчали, а які подешевшали. ІНФОГРАФІКА
29 серпень, 2019, 20:42
Експерти спрогнозували, що подешевшає влітку Експерти спрогнозували, що подешевшає влітку
06 червень, 2016, 03:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За якої умови в Україні можуть зрости ціни на продукти харчування
Сьогодні, 16:10
 0
Вчені з'ясували, чому деякі люди не заражаються COVID-19 після контакту з хворими
Сьогодні, 14:58
 0
На Різдво у Луцьку двох жителів «спіймали» з наркотиками
Сьогодні, 13:50
 0
Волинянку ошукали на BlaBlaCar на понад тисячу гривень
Сьогодні, 13:07
 0
Луцьк бореться за титул «Місто України»
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8