На Різдво у Луцьку двох жителів «спіймали» з наркотиками

11 грамів ймовірних наркотичних речовин виявили гвардійці військової частини 1141 Нацгвардії України у двох жителів Луцька. Обидві події трапились під час патрулювання містом 7 січня.Про це йдеться на фейсбук-сторінці військових.Близько 18 години на вулиці Уласа Самчука, у дворі будинку гвардійці помітили підозрілого чоловіка. Під час поверхневого огляду у нього виявили речовину, що зовні схожа на канабіс, вагою близько 6 грамів.Майже в той самий час, іншим патрулем на вулиці Клима Савури затримали чоловіка, у якого знайшли 5 грамів речовини, що нагадувала амфетамін.На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи.