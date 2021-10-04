На Різдво у Луцьку двох жителів «спіймали» з наркотиками
Сьогодні, 13:50
11 грамів ймовірних наркотичних речовин виявили гвардійці військової частини 1141 Нацгвардії України у двох жителів Луцька. Обидві події трапились під час патрулювання містом 7 січня.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці військових.
Близько 18 години на вулиці Уласа Самчука, у дворі будинку гвардійці помітили підозрілого чоловіка. Під час поверхневого огляду у нього виявили речовину, що зовні схожа на канабіс, вагою близько 6 грамів.
Майже в той самий час, іншим патрулем на вулиці Клима Савури затримали чоловіка, у якого знайшли 5 грамів речовини, що нагадувала амфетамін.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці військових.
Близько 18 години на вулиці Уласа Самчука, у дворі будинку гвардійці помітили підозрілого чоловіка. Під час поверхневого огляду у нього виявили речовину, що зовні схожа на канабіс, вагою близько 6 грамів.
Майже в той самий час, іншим патрулем на вулиці Клима Савури затримали чоловіка, у якого знайшли 5 грамів речовини, що нагадувала амфетамін.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи.
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