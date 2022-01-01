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Як працюють на Волині спеціалізовані бібліотеки для незрячих. ВІДЕО

Як працюють на Волині спеціалізовані бібліотеки для незрячих. ВІДЕО
На Волині є три спеціалізовані бібліотеки, де незрячі люди можуть узяти для читання літературу шрифтом Брайля. Вони функціонують у Луцьку, Ковелі і Камені-Каширському.

Про це розповіла Суспільному голова обласної організації Українського товариства сліпих Світлана Терпелюк.

Зі слів Світлани Терпелюк, щомісяця бібліотеку відвідує майже 660 людей.

Нині книгозбірня нараховує 890 примірників шрифтом Брайля, — розповідає бібліотекарка Валентина Сидорук: "Література різного спрямування: дитяча, казки, поезія, романи, детективи".

Зі слів бібліотекарки, луцька книгозбірня має і аудіокниги, і книги шрифтом Брайля. Примірники розраховані на п'ять років користування, згодом сторінки затираються, і читати їх на дотик важко.

Одне з останніх надходжень у фонд бібліотеки – книга "Вертеп". За минулий рік книгозбірня не отримала жодного видання, – каже голова обласної організації Українського товариства сліпих.

Лідія Дороніна – активна читачка спецбібліотеки у Луцьку, азбуку Брайля вивчила у Львівській спецшколі-інтернаті.

Зараз, каже пенсіонерка, читає книгу Петра Троневича, видруковану шрифтом Брайля. Видання нещодавно з’явилося в обласному товаристві сліпих.

Голова спілки незрячих Світлана Терпелюк каже: нині у товаристві – 1 730 людини.

Також книги шрифтом Брайля зберігають в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Як розповіла головна бібліотекарка відділу Олена Сабірьянова, цими книгами цікавляться лише раз-два на місяць. Нині у книгозбірні є 120 спеціалізованих видань.
Як працюють на Волині спеціалізовані бібліотеки для незрячих. ВІДЕО
Як працюють на Волині спеціалізовані бібліотеки для незрячих. ВІДЕО
Як працюють на Волині спеціалізовані бібліотеки для незрячих. ВІДЕО




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Теги: бібліотеки для незрячих, Волинь
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