Як працюють на Волині спеціалізовані бібліотеки для незрячих. ВІДЕО





Про це розповіла Світлана Терпелюк.



Зі слів Світлани Терпелюк, щомісяця бібліотеку відвідує майже 660 людей.



Нині книгозбірня нараховує 890 примірників шрифтом Брайля, — розповідає бібліотекарка Валентина Сидорук: "Література різного спрямування: дитяча, казки, поезія, романи, детективи".



Зі слів бібліотекарки, луцька книгозбірня має і аудіокниги, і книги шрифтом Брайля. Примірники розраховані на п'ять років користування, згодом сторінки затираються, і читати їх на дотик важко.



Одне з останніх надходжень у фонд бібліотеки – книга "Вертеп". За минулий рік книгозбірня не отримала жодного видання, – каже голова обласної організації Українського товариства сліпих.



Лідія Дороніна – активна читачка спецбібліотеки у Луцьку, азбуку Брайля вивчила у Львівській спецшколі-інтернаті.



Зараз, каже пенсіонерка, читає книгу Петра Троневича, видруковану шрифтом Брайля. Видання нещодавно з’явилося в обласному товаристві сліпих.



Голова спілки незрячих Світлана Терпелюк каже: нині у товаристві – 1 730 людини.



Також книги шрифтом Брайля зберігають в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Як розповіла головна бібліотекарка відділу Олена Сабірьянова, цими книгами цікавляться лише раз-два на місяць. Нині у книгозбірні є 120 спеціалізованих видань.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині є три спеціалізовані бібліотеки, де незрячі люди можуть узяти для читання літературу шрифтом Брайля. Вони функціонують у Луцьку, Ковелі і Камені-Каширському.Про це розповіла Суспільному голова обласної організації Українського товариства сліпихЗі слів Світлани Терпелюк, щомісяця бібліотеку відвідує майже 660 людей.Нині книгозбірня нараховує 890 примірників шрифтом Брайля, — розповідає бібліотекарка: "Література різного спрямування: дитяча, казки, поезія, романи, детективи".Зі слів бібліотекарки, луцька книгозбірня має і аудіокниги, і книги шрифтом Брайля. Примірники розраховані на п'ять років користування, згодом сторінки затираються, і читати їх на дотик важко.Одне з останніх надходжень у фонд бібліотеки – книга "Вертеп". За минулий рік книгозбірня не отримала жодного видання, – каже голова обласної організації Українського товариства сліпих.– активна читачка спецбібліотеки у Луцьку, азбуку Брайля вивчила у Львівській спецшколі-інтернаті.Зараз, каже пенсіонерка, читає книгу Петра Троневича, видруковану шрифтом Брайля. Видання нещодавно з’явилося в обласному товаристві сліпих.Голова спілки незрячих Світлана Терпелюк каже: нині у товаристві – 1 730 людини.Також книги шрифтом Брайля зберігають в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Як розповіла головна бібліотекарка відділу Олена Сабірьянова, цими книгами цікавляться лише раз-два на місяць. Нині у книгозбірні є 120 спеціалізованих видань.

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