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В Україні відтепер штрафуватимуть за сексизм у рекламі

В Україні відтепер штрафуватимуть за сексизм у рекламі
В Україні 8 січня 2022 року набули чинності зміни до Закону «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на документ, оприлюднений на сайті ВР.

«Дискримінаційна реклама за ознакою статі – реклама, що містить твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення; принижує гідність людини за ознакою статі; демонструє насильство за ознакою статі; використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання», – йдеться у законі.

Закон забороняє вміщувати в рекламі твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

У разі порушення рекламодавець сплатить до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення.

Рада 10 вересня 2021 року ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі».

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Теги: сексизм, реклама, штрафи
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