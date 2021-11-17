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На Волині електрифікували залізничний маршрут до кордону з Польщею

На Волині електрифікували залізничний маршрут до кордону з Польщею
На Волині завершили електрифікацію 43 кілометрів маршруту Ковель – Ізов – Держкордон, що веде до кордону з Республікою Польща. Це дозволить збільшити експортні можливості України та зменшити експлуатаційні витрати.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Наразі роботи тривають на дільниці Ковель – Овадно, де вже встановлено 467 опор.

Електрифікація дільниці Ковель - Ізов - Держкордон, що знаходиться у Волинській області, важлива для українських підприємств. Як зазначають в Укрзалізниці, саме цим маршрутом експортується залізна руда з Криворізького басейну до металургійних заводів Польщі. Наразі транспортування руди залізницею виконується на дизельній тязі, що робить його найбільш затратною частиною цього вантажопотоку.

Електрифікація маршруту дозволить збільшити вагу вантажних поїздів із 4,6 тис. тонн до 5,5 тис. тонн, підвищити пропускну спроможність ділянки та скоротити строки доставки вантажів.

Також це має призвести до зменшення експлуатаційних витрат залізниці на 136,4 млн грн на рік.

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Теги: маршрут, Польща, Луцьк
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Коментарі 1
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По цій дорозі Діброва, Дудка і Ко. продають на експорт зерно і такими темпами, що нашим хлібопекам мало що вже залишається до слідуючого врожаю! Через таких "аграріїв" невдовзі без хліба будемо і ціни ще більше злетять!
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