Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 9 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Сильний сніг розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Температура вночі -2-1° морозу, вдень 0° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Сильний сніг розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Температура вночі -2-1° морозу, вдень 0° морозу.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня
Сьогодні, 20:00
В Україні відтепер штрафуватимуть за сексизм у рекламі
Сьогодні, 18:15
Медіа