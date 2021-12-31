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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня
У неділю, 9 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Сильний сніг розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.

Температура вночі -2-1° морозу, вдень 0° морозу.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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