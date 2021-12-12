9 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:32
9 січня святкують Міжнародний день хореографа. Без людей, які працюють в цій сфері, неможливо уявити танець чи балет, але й фігурне катання або художню гімнастику.
Наші предки 9 січня святкували Степанів день. Він зобов’язаний першому в історії християнства мученику – святому Стефану, - пише ТСН.
В давньому Єрусалимі він привселюдно прочитав проповідь, за що його було страчено. Ці події відбувалися 34 року. Наші предки вважали, що саме 9 січня найкраще укладати угоди між пастухами та селянами на майбутній випас худоби. Навіть існувала приказка: “Степанів день пастуха годує”. Особливу уваги приділяли цього дня коням, їх поїли і годували з дорогого посуду.
Оскільки все ще тривали різдвяні свята, то селяни ходили одне до одного у гості, співали колядок, пригощали смаколиками.
Що не можна робити цього дня
9 січня заборонялося викидати крихти, які зібрали зі столу, інакше весь рік проведеш в боргах.
Не можна було використовувати ножі, тому наші предки цього дня хліб ламали, а не різали.
Не можна було відмовлятися від частувань.
Народні прикмети і традиції на 9 січня
Якщо 9 січня сильний снігопад, вродять ягоди та гриби / Pexels
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
дивилися, який сьогодні день: на деревах іній — рік буде врожайним;
якщо 9 січня сильний снігопад, вродять ягоди та гриби;
якщо сонячний і морозний день, рік вийде врожайним;
якщо ворони 9 січня на снігу гніздяться, скоро буде тепло, а якщо
сидять на верхівках дерев, то чекайте похолодання;
не видно на вулиці маленьких пташок — до снігопаду;
коні на землю лягають — на тепло, а якщо поводяться неспокійно, то буде снігопад;
якщо 9 січня у коня спітніли копита, скоро прийде тепло;
гуси підтискають лапи до тіла — будуть морози;
над полем 9 січня стоїть туман, чекайте на тепло;
до людського житла прибіг заєць, скоро будуть сильні морози;
якщо місяць червоний, очікуйте м’якої погоди та снігу.
9 січня наші предки намагалися оббити город осиновими кілками. Вважалося, що це захистить від нечистих сил.
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Наші предки 9 січня святкували Степанів день. Він зобов’язаний першому в історії християнства мученику – святому Стефану, - пише ТСН.
В давньому Єрусалимі він привселюдно прочитав проповідь, за що його було страчено. Ці події відбувалися 34 року. Наші предки вважали, що саме 9 січня найкраще укладати угоди між пастухами та селянами на майбутній випас худоби. Навіть існувала приказка: “Степанів день пастуха годує”. Особливу уваги приділяли цього дня коням, їх поїли і годували з дорогого посуду.
Оскільки все ще тривали різдвяні свята, то селяни ходили одне до одного у гості, співали колядок, пригощали смаколиками.
Що не можна робити цього дня
9 січня заборонялося викидати крихти, які зібрали зі столу, інакше весь рік проведеш в боргах.
Не можна було використовувати ножі, тому наші предки цього дня хліб ламали, а не різали.
Не можна було відмовлятися від частувань.
Народні прикмети і традиції на 9 січня
Якщо 9 січня сильний снігопад, вродять ягоди та гриби / Pexels
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
дивилися, який сьогодні день: на деревах іній — рік буде врожайним;
якщо 9 січня сильний снігопад, вродять ягоди та гриби;
якщо сонячний і морозний день, рік вийде врожайним;
якщо ворони 9 січня на снігу гніздяться, скоро буде тепло, а якщо
сидять на верхівках дерев, то чекайте похолодання;
не видно на вулиці маленьких пташок — до снігопаду;
коні на землю лягають — на тепло, а якщо поводяться неспокійно, то буде снігопад;
якщо 9 січня у коня спітніли копита, скоро прийде тепло;
гуси підтискають лапи до тіла — будуть морози;
над полем 9 січня стоїть туман, чекайте на тепло;
до людського житла прибіг заєць, скоро будуть сильні морози;
якщо місяць червоний, очікуйте м’якої погоди та снігу.
9 січня наші предки намагалися оббити город осиновими кілками. Вважалося, що це захистить від нечистих сил.
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