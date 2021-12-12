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9 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

9 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 січня святкують Міжнародний день хореографа. Без людей, які працюють в цій сфері, неможливо уявити танець чи балет, але й фігурне катання або художню гімнастику.

Наші предки 9 січня святкували Степанів день. Він зобов’язаний першому в історії християнства мученику – святому Стефану, - пише ТСН.

В давньому Єрусалимі він привселюдно прочитав проповідь, за що його було страчено. Ці події відбувалися 34 року. Наші предки вважали, що саме 9 січня найкраще укладати угоди між пастухами та селянами на майбутній випас худоби. Навіть існувала приказка: “Степанів день пастуха годує”. Особливу уваги приділяли цього дня коням, їх поїли і годували з дорогого посуду.

Оскільки все ще тривали різдвяні свята, то селяни ходили одне до одного у гості, співали колядок, пригощали смаколиками.

Що не можна робити цього дня

9 січня заборонялося викидати крихти, які зібрали зі столу, інакше весь рік проведеш в боргах.

Не можна було використовувати ножі, тому наші предки цього дня хліб ламали, а не різали.

Не можна було відмовлятися від частувань.

Народні прикмети і традиції на 9 січня

Якщо 9 січня сильний снігопад, вродять ягоди та гриби / Pexels
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: на деревах іній — рік буде врожайним;

якщо 9 січня сильний снігопад, вродять ягоди та гриби;

якщо сонячний і морозний день, рік вийде врожайним;

якщо ворони 9 січня на снігу гніздяться, скоро буде тепло, а якщо
сидять на верхівках дерев, то чекайте похолодання;

не видно на вулиці маленьких пташок — до снігопаду;

коні на землю лягають — на тепло, а якщо поводяться неспокійно, то буде снігопад;

якщо 9 січня у коня спітніли копита, скоро прийде тепло;

гуси підтискають лапи до тіла — будуть морози;

над полем 9 січня стоїть туман, чекайте на тепло;

до людського житла прибіг заєць, скоро будуть сильні морози;

якщо місяць червоний, очікуйте м’якої погоди та снігу.

9 січня наші предки намагалися оббити город осиновими кілками. Вважалося, що це захистить від нечистих сил.

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Теги: Україна, традиції, прикмети
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