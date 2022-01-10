Якою буде погода у Луцьку 10 січня





Про це повідомляє



За прогнозами Волинського обласного центру з гідрометеорології на території області 10 січня буде мінлива хмарність, але без опадів. На дорогах буде ожеледиця.



Протягом дня буде східний вітер швидкістю 5-10 м/с.



Вночі волинян чекає 4-9° морозу, а вдень температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik За прогнозами Волинського обласного центру з гідрометеорології на території області 10 січня буде мінлива хмарність, але без опадів. На дорогах буде ожеледиця.Протягом дня буде східний вітер швидкістю 5-10 м/с.Вночі волинян чекає 4-9° морозу, а вдень температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію