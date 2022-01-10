Якою буде погода у Луцьку 10 січня
Сьогодні, 20:00
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
За прогнозами Волинського обласного центру з гідрометеорології на території області 10 січня буде мінлива хмарність, але без опадів. На дорогах буде ожеледиця.
Протягом дня буде східний вітер швидкістю 5-10 м/с.
Вночі волинян чекає 4-9° морозу, а вдень температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
За прогнозами Волинського обласного центру з гідрометеорології на території області 10 січня буде мінлива хмарність, але без опадів. На дорогах буде ожеледиця.
Протягом дня буде східний вітер швидкістю 5-10 м/с.
Вночі волинян чекає 4-9° морозу, а вдень температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.
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