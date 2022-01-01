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9 січня на Волині: гортаючи календар

9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у скульптора, почесного громадянина міста Луцька, автора легендарного «будинка з химерами» Миколи Голованя (на фото).

Також день народження у колишнього голови Волинської облради Василя Дмитрука.

День небесного покровителя відзначають усі, хто носить ім’я Степан.

Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.

Цього дня 1898 року у Володимирі-Волинському народився Олександр Цинкаловський – історик, музеолог, археолог, етнограф, дослідник Волині.

9 січня 1992 року був утворений Старовижівський районний народний краєзнавчий музей.

Сьогодні - Міжнародний день хореографа.

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