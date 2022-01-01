9 січня на Волині: гортаючи календар

Миколи Голованя (на фото).



Також день народження у колишнього голови Волинської облради Василя Дмитрука.



День небесного покровителя відзначають усі, хто носить ім’я Степан.



Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.



Цього дня 1898 року у Володимирі-Волинському народився Олександр Цинкаловський – історик, музеолог, археолог, етнограф, дослідник Волині.



9 січня 1992 року був утворений Старовижівський районний народний краєзнавчий музей.



Сьогодні - Міжнародний день хореографа.

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