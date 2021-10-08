Відсьогодні українцям буде легше потрапити до Німеччини





Про це повідомляє



Зазначається, що Україна стала єдиною державою, статус якої змінено. Зміни набувають чинності з 9 січня.



На практиці це означає, що в’їзд громадян України до ФРН з опівночі буде можливий за загальними правилами, тобто необхідно надати свіжий негативний тест на COVID-19 або сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про одужання від хвороби, перенесеної протягом останніх півроку.



Україна перебувала в списку країн високого ризику з 10 жовтня 2021 року.



Українським туристам слід враховувати, що в Німеччині посилено антикоронавірусні обмеження. Зокрема, відвідувати заклади гастрономії без перешкод можуть лише вакциновані бустерною зоною, ті, хто пройшов курс щеплення з 2 вакцин, необхідно мати ще свіжий негативний тест. Нічні клуби та танцзали залишаються закритими. Відвідання закладів і заходів культури, а також магазинів роздрібної торгівлі (тобто окрім продуктових) доступно лише для вакцинованих. Залишається вимога носити маски FFP2 у приміщеннях, магазинах і транспорті. Проїзд в транспорті можливий лише за наявності підтвердження вакцинації або негативного тесту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Німеччина виключила Україну зі списку країн зони високого пандемічного ризику.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на оновлену інформацію на сайті Інституту Роберта Коха.Зазначається, що Україна стала єдиною державою, статус якої змінено. Зміни набувають чинності з 9 січня.На практиці це означає, що в’їзд громадян України до ФРН з опівночі буде можливий за загальними правилами, тобто необхідно надати свіжий негативний тест на COVID-19 або сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про одужання від хвороби, перенесеної протягом останніх півроку.Україна перебувала в списку країн високого ризику з 10 жовтня 2021 року.Українським туристам слід враховувати, що в Німеччині посилено антикоронавірусні обмеження. Зокрема, відвідувати заклади гастрономії без перешкод можуть лише вакциновані бустерною зоною, ті, хто пройшов курс щеплення з 2 вакцин, необхідно мати ще свіжий негативний тест. Нічні клуби та танцзали залишаються закритими. Відвідання закладів і заходів культури, а також магазинів роздрібної торгівлі (тобто окрім продуктових) доступно лише для вакцинованих. Залишається вимога носити маски FFP2 у приміщеннях, магазинах і транспорті. Проїзд в транспорті можливий лише за наявності підтвердження вакцинації або негативного тесту.

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