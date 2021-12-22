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На Волині чоловік на городі відкопав небезпечний «скарб» часів Другої світової війни

На Волині чоловік на городі відкопав небезпечний «скарб» часів Другої світової війни
На Волині сапери ДСНС знешкодили 12 боєприпасів часів минулої війни, знайдених в селищі Іваничі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Волинській області.

6 січня вечірньої пори мешканець селища Іваничі разом з сином виявив на городі поблизу будинку підозрілі предмети. Чоловіки зателефонували до служби порятунку.

7 січня група піротехніків ДСНС Волині відреагувала на повідомлення та вилучили і знищили 12 мінометних мін калібру 82 мм.

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Теги: міни, Іваничі
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