На Волині чоловік на городі відкопав небезпечний «скарб» часів Другої світової війни
Сьогодні, 23:18
На Волині сапери ДСНС знешкодили 12 боєприпасів часів минулої війни, знайдених в селищі Іваничі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Волинській області.
6 січня вечірньої пори мешканець селища Іваничі разом з сином виявив на городі поблизу будинку підозрілі предмети. Чоловіки зателефонували до служби порятунку.
7 січня група піротехніків ДСНС Волині відреагувала на повідомлення та вилучили і знищили 12 мінометних мін калібру 82 мм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Волинській області.
6 січня вечірньої пори мешканець селища Іваничі разом з сином виявив на городі поблизу будинку підозрілі предмети. Чоловіки зателефонували до служби порятунку.
7 січня група піротехніків ДСНС Волині відреагувала на повідомлення та вилучили і знищили 12 мінометних мін калібру 82 мм.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині чоловік на городі відкопав небезпечний «скарб» часів Другої світової війни
Сьогодні, 23:18
У центрі Луцька собака напав на дитину
Сьогодні, 21:19
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня
Сьогодні, 20:00
Медіа