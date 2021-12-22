На Волині чоловік на городі відкопав небезпечний «скарб» часів Другої світової війни





Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Волинській області.



6 січня вечірньої пори мешканець селища Іваничі разом з сином виявив на городі поблизу будинку підозрілі предмети. Чоловіки зателефонували до служби порятунку.



7 січня група піротехніків ДСНС Волині відреагувала на повідомлення та вилучили і знищили 12 мінометних мін калібру 82 мм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині сапери ДСНС знешкодили 12 боєприпасів часів минулої війни, знайдених в селищі Іваничі.Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Волинській області.6 січня вечірньої пори мешканець селища Іваничі разом з сином виявив на городі поблизу будинку підозрілі предмети. Чоловіки зателефонували до служби порятунку.7 січня група піротехніків ДСНС Волині відреагувала на повідомлення та вилучили і знищили 12 мінометних мін калібру 82 мм.

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