В Україні оголошено штормове попередження: негода вируватиме по всій країні

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По всій території країни 9 січня очікується погіршення погодних умов. Вода у річках басейну Прип'ятi, Західного Бугу підніметься.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"9 січня в західних, північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, вночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень на Київщині значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву 4-10 см (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.
Також 8-10 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,3 м над рiвнями на 08 год 6 січня.
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Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"9 січня в західних, північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, вночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень на Київщині значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву 4-10 см (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.
Також 8-10 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,3 м над рiвнями на 08 год 6 січня.
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