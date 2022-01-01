У невеличкому селі на Волині люди креативно розмалювали зупинку.ФОТО





Цією новиною поділилася жительука Ревушок Діана Поліщук у спільноті "Турійська територіальна громада: сьогодення" у



"Щиро Вам подяка за створений комфотр та затишок в першу чергу для наших діток, які кожного дня чекають шкільного автобуса! Нехай щедрість Ваша та втрачені сили повертаються Вам сторицею", - пише жінка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ревушки Турійської територіальної громади місцеві мешканці власноруч відновили зупинку громадського транспорту, яка була майже зруйнована.Цією новиною поділилася жительука Ревушоку спільноті "Турійська територіальна громада: сьогодення" у Фейсбук "Щиро Вам подяка за створений комфотр та затишок в першу чергу для наших діток, які кожного дня чекають шкільного автобуса! Нехай щедрість Ваша та втрачені сили повертаються Вам сторицею", - пише жінка.

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