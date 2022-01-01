У невеличкому селі на Волині люди креативно розмалювали зупинку.ФОТО
Сьогодні, 08:29
У селі Ревушки Турійської територіальної громади місцеві мешканці власноруч відновили зупинку громадського транспорту, яка була майже зруйнована.
Цією новиною поділилася жительука Ревушок Діана Поліщук у спільноті "Турійська територіальна громада: сьогодення" у Фейсбук.
"Щиро Вам подяка за створений комфотр та затишок в першу чергу для наших діток, які кожного дня чекають шкільного автобуса! Нехай щедрість Ваша та втрачені сили повертаються Вам сторицею", - пише жінка.
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Цією новиною поділилася жительука Ревушок Діана Поліщук у спільноті "Турійська територіальна громада: сьогодення" у Фейсбук.
"Щиро Вам подяка за створений комфотр та затишок в першу чергу для наших діток, які кожного дня чекають шкільного автобуса! Нехай щедрість Ваша та втрачені сили повертаються Вам сторицею", - пише жінка.
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