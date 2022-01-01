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У невеличкому селі на Волині люди креативно розмалювали зупинку.ФОТО

У невеличкому селі на Волині люди креативно розмалювали зупинку.ФОТО
У селі Ревушки Турійської територіальної громади місцеві мешканці власноруч відновили зупинку громадського транспорту, яка була майже зруйнована.

Цією новиною поділилася жительука Ревушок Діана Поліщук у спільноті "Турійська територіальна громада: сьогодення" у Фейсбук.

"Щиро Вам подяка за створений комфотр та затишок в першу чергу для наших діток, які кожного дня чекають шкільного автобуса! Нехай щедрість Ваша та втрачені сили повертаються Вам сторицею", - пише жінка.
У невеличкому селі на Волині люди креативно розмалювали зупинку.ФОТО
У невеличкому селі на Волині люди креативно розмалювали зупинку.ФОТО
У невеличкому селі на Волині люди креативно розмалювали зупинку.ФОТО
У невеличкому селі на Волині люди креативно розмалювали зупинку.ФОТО
У невеличкому селі на Волині люди креативно розмалювали зупинку.ФОТО
У невеличкому селі на Волині люди креативно розмалювали зупинку.ФОТО

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Теги: Ревушки, відновили зупинку
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