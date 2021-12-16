вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні зросте розмір аліментів: скільки можна отримати на дитину у 2022 році

В Україні зросте розмір аліментів: скільки можна отримати на дитину у 2022 році
В Україні планується підвищення розміру аліментів у 2022 році, спочатку з 1 липня, а потім з 1 грудня. З 1 січня 2022 року розмір виплат залишиться незмінним.

Про це повідомили у Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Це пов'язано з тим, що підвищення аліментів уже здійснювали з 1 грудня 2021 року у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму на дітей.

Відповідно до Сімейного кодексу, розміри аліментів на дітей бувають різними та встановлюються судом, проте є мінімальний гарантований розмір аліментів.

Ця сума становить не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

50% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року становитиме:

Для дітей віком до 6 років – 1010,5 грн.
Для дітей віком від 6 до 18 років – 1372 гривні.
100% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року:

Для дітей віком до 6 років – 2201 грн.
Для дітей віком від 6 до 18 років 2744 грн.
Наступний етап підвищення передбачено з 1 грудня 2022 року. 50% мінімальний гарантований розмір аліментів складатиме:

Для дітей до 6 років – 1136 грн;
Для дітей віком від 6 до 18 років – 1416,5 грн;
А 100% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 грудня 2022 року:

Для дітей віком до 6 років – 2272 грн.
Для дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для дітей
Відповідно до проєкту бюджету на 2022 рік передбачено також кілька етапів підвищення прожиткового мінімуму на дітей різного віку.

Так, з 1 липня прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становитиме 2201 грн, а від 6 до 18 років 2744 грн. Наступний етап очікується 1 грудня 2022 року – для дітей до 6 років 2272 гривні, а від 6 до 18 років 2833 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аліменти, підняття соцвиплат на дітей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні зросте розмір аліментів: скільки можна отримати на дитину у 2022 році
Сьогодні, 03:17
Відсьогодні українцям буде легше потрапити до Німеччини
Сьогодні, 01:35
9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині чоловік на городі відкопав небезпечний «скарб» часів Другої світової війни
08 січень, 23:18
В Україні оголошено штормове попередження: негода вируватиме по всій країні
08 січень, 22:17
Схожі новини
В Україні змінився розмір аліментів на дитину В Україні змінився розмір аліментів на дитину
16 грудень, 2021, 17:00
В Україні зростуть соцвиплати на дітей В Україні зростуть соцвиплати на дітей
24 листопад, 2021, 05:26
Посадили за ґрати лучанина, який заборгував понад 123 тисячі гривень аліментів Посадили за ґрати лучанина, який заборгував понад 123 тисячі гривень аліментів
12 листопад, 2021, 12:55
Не виплатила 45 тисяч гривень аліментів: волинянці присудили 100 годин громадських робіт Не виплатила 45 тисяч гривень аліментів: волинянці присудили 100 годин громадських робіт
08 листопад, 2021, 14:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зросте розмір аліментів: скільки можна отримати на дитину у 2022 році
Сьогодні, 03:17
 0
Відсьогодні українцям буде легше потрапити до Німеччини
Сьогодні, 01:35
 0
9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині чоловік на городі відкопав небезпечний «скарб» часів Другої світової війни
08 січень, 23:18
 0
В Україні оголошено штормове попередження: негода вируватиме по всій країні
08 січень, 22:17
 0
Медіа
відео
1/8