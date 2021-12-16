В Україні зросте розмір аліментів: скільки можна отримати на дитину у 2022 році
Сьогодні, 03:17
В Україні планується підвищення розміру аліментів у 2022 році, спочатку з 1 липня, а потім з 1 грудня. З 1 січня 2022 року розмір виплат залишиться незмінним.
Про це повідомили у Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Це пов'язано з тим, що підвищення аліментів уже здійснювали з 1 грудня 2021 року у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму на дітей.
Відповідно до Сімейного кодексу, розміри аліментів на дітей бувають різними та встановлюються судом, проте є мінімальний гарантований розмір аліментів.
Ця сума становить не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
50% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року становитиме:
Для дітей віком до 6 років – 1010,5 грн.
Для дітей віком від 6 до 18 років – 1372 гривні.
100% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року:
Для дітей віком до 6 років – 2201 грн.
Для дітей віком від 6 до 18 років 2744 грн.
Наступний етап підвищення передбачено з 1 грудня 2022 року. 50% мінімальний гарантований розмір аліментів складатиме:
Для дітей до 6 років – 1136 грн;
Для дітей віком від 6 до 18 років – 1416,5 грн;
А 100% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 грудня 2022 року:
Для дітей віком до 6 років – 2272 грн.
Для дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн.
Розмір прожиткового мінімуму для дітей
Відповідно до проєкту бюджету на 2022 рік передбачено також кілька етапів підвищення прожиткового мінімуму на дітей різного віку.
Так, з 1 липня прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становитиме 2201 грн, а від 6 до 18 років 2744 грн. Наступний етап очікується 1 грудня 2022 року – для дітей до 6 років 2272 гривні, а від 6 до 18 років 2833 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Це пов'язано з тим, що підвищення аліментів уже здійснювали з 1 грудня 2021 року у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму на дітей.
Відповідно до Сімейного кодексу, розміри аліментів на дітей бувають різними та встановлюються судом, проте є мінімальний гарантований розмір аліментів.
Ця сума становить не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
50% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року становитиме:
Для дітей віком до 6 років – 1010,5 грн.
Для дітей віком від 6 до 18 років – 1372 гривні.
100% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року:
Для дітей віком до 6 років – 2201 грн.
Для дітей віком від 6 до 18 років 2744 грн.
Наступний етап підвищення передбачено з 1 грудня 2022 року. 50% мінімальний гарантований розмір аліментів складатиме:
Для дітей до 6 років – 1136 грн;
Для дітей віком від 6 до 18 років – 1416,5 грн;
А 100% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 грудня 2022 року:
Для дітей віком до 6 років – 2272 грн.
Для дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн.
Розмір прожиткового мінімуму для дітей
Відповідно до проєкту бюджету на 2022 рік передбачено також кілька етапів підвищення прожиткового мінімуму на дітей різного віку.
Так, з 1 липня прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становитиме 2201 грн, а від 6 до 18 років 2744 грн. Наступний етап очікується 1 грудня 2022 року – для дітей до 6 років 2272 гривні, а від 6 до 18 років 2833 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні зросте розмір аліментів: скільки можна отримати на дитину у 2022 році
Сьогодні, 03:17
Відсьогодні українцям буде легше потрапити до Німеччини
Сьогодні, 01:35
9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині чоловік на городі відкопав небезпечний «скарб» часів Другої світової війни
08 січень, 23:18
Медіа