В Україні зросте розмір аліментів: скільки можна отримати на дитину у 2022 році

В Україні планується підвищення розміру аліментів у 2022 році, спочатку з 1 липня, а потім з 1 грудня. З 1 січня 2022 року розмір виплат залишиться незмінним.Про це повідомили у Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.Це пов'язано з тим, що підвищення аліментів уже здійснювали з 1 грудня 2021 року у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму на дітей.Відповідно до Сімейного кодексу, розміри аліментів на дітей бувають різними та встановлюються судом, проте є мінімальний гарантований розмір аліментів.Ця сума становить не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.50% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року становитиме:Для дітей віком до 6 років – 1010,5 грн.Для дітей віком від 6 до 18 років – 1372 гривні.100% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року:Для дітей віком до 6 років – 2201 грн.Для дітей віком від 6 до 18 років 2744 грн.Наступний етап підвищення передбачено з 1 грудня 2022 року. 50% мінімальний гарантований розмір аліментів складатиме:Для дітей до 6 років – 1136 грн;Для дітей віком від 6 до 18 років – 1416,5 грн;А 100% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 грудня 2022 року:Для дітей віком до 6 років – 2272 грн.Для дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн.Відповідно до проєкту бюджету на 2022 рік передбачено також кілька етапів підвищення прожиткового мінімуму на дітей різного віку.Так, з 1 липня прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становитиме 2201 грн, а від 6 до 18 років 2744 грн. Наступний етап очікується 1 грудня 2022 року – для дітей до 6 років 2272 гривні, а від 6 до 18 років 2833 гривні.