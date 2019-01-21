Волинський народний хор зменшує кількість гастролей: нерентабельно

Сергій Єфіменко.



З його слів, великі колективи, як Волинський народний хор, не потягнуть усі витрати, натомість їздити на гастролі в інші області зможуть хіба що маленькі колективи або окремі солісти.



"Одна-дві людини – це маленькі витрати, а коли їде 65 людей, два автобуси, то це непідйомні витрати, які ні філармонія, ніхто не потягне", – каже Сергій Єфіменко.



Постанова Уряду про склад витрат на відрядження стосується як артистів, так і держслужбовців та працівників організацій, які частково або повністю фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Зі слів Сергія Єфіменка, добові витрати виплачуються не в день виїзду, а напередодні концерту чи гастролей.



"Я, як керівник відповідаю за вчасну виплату добових. Це моя персональна відповідальність згідно з контрактом. Тому не виплатити і не виконати цю постанову я не можу", – зазначив директор Волинської обласної філармонії.



Отримані добові артисти витрачають на харчування та особисті потреби під час гастролей, – говорить артист Волинського народного хору Віталій Дорощук. З його слів, ці кошти є суттєвою підтримкою при невеликих заробітних платах.



"60 гривень – то мало, це були не відрядні, це наче як жарт. Ставити 300, то з одного боку це добре, але з іншого – чи спроможні? Можливо краще, якби була якась градація", – розповів артист.



Нові концертні програми впродовж року Волинський народний хор традиційно презентує в різних областях. До пандемії хор давав понад 30 концертів по Україні. Торік за межі області виїздили 10 разів, – повідомив телефоном розповів художній керівник хору Олександр Стадник.



З його слів, через неспроможність окупити поїздки колективу гастрольна діяльність за межами області припиниться.



"Колектив знаний в Україні. Об’їздили і східні області, і центральну Україну, і південні області з різними програмами. Минулий рік був трошки гірший через пандемію, але їздили. Ми виїжджали і в Київ, і в Рівненську область, і у Львівську область", – додав Олександр Стадник.



Концерти Волинського народного хору не скасовували в Луцьку та Волинській області. Також хор виступить в Івано-Франківську під час різдвяного фестивалю, де всі фінансові зобов’язання виконали організатори фестивалю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після збільшення добових витрат для відряджень із 60 до 300 гривень не всім волинським артистам рентабельно їздити на гастролі. Всього в обласній філармонії 90 артистів, – повідомив Суспільному директор Волинської обласної філармоніїЗ його слів, великі колективи, як Волинський народний хор, не потягнуть усі витрати, натомість їздити на гастролі в інші області зможуть хіба що маленькі колективи або окремі солісти."Одна-дві людини – це маленькі витрати, а коли їде 65 людей, два автобуси, то це непідйомні витрати, які ні філармонія, ніхто не потягне", – каже Сергій Єфіменко.Постанова Уряду про склад витрат на відрядження стосується як артистів, так і держслужбовців та працівників організацій, які частково або повністю фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Зі слів Сергія Єфіменка, добові витрати виплачуються не в день виїзду, а напередодні концерту чи гастролей."Я, як керівник відповідаю за вчасну виплату добових. Це моя персональна відповідальність згідно з контрактом. Тому не виплатити і не виконати цю постанову я не можу", – зазначив директор Волинської обласної філармонії.Отримані добові артисти витрачають на харчування та особисті потреби під час гастролей, – говорить артист Волинського народного хору. З його слів, ці кошти є суттєвою підтримкою при невеликих заробітних платах."60 гривень – то мало, це були не відрядні, це наче як жарт. Ставити 300, то з одного боку це добре, але з іншого – чи спроможні? Можливо краще, якби була якась градація", – розповів артист.Нові концертні програми впродовж року Волинський народний хор традиційно презентує в різних областях. До пандемії хор давав понад 30 концертів по Україні. Торік за межі області виїздили 10 разів, – повідомив телефоном розповів художній керівник хоруЗ його слів, через неспроможність окупити поїздки колективу гастрольна діяльність за межами області припиниться."Колектив знаний в Україні. Об’їздили і східні області, і центральну Україну, і південні області з різними програмами. Минулий рік був трошки гірший через пандемію, але їздили. Ми виїжджали і в Київ, і в Рівненську область, і у Львівську область", – додав Олександр Стадник.Концерти Волинського народного хору не скасовували в Луцьку та Волинській області. Також хор виступить в Івано-Франківську під час різдвяного фестивалю, де всі фінансові зобов’язання виконали організатори фестивалю.

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