У Польщі в ДТП загинув 29-річний українець





Як повідомляє tvn24, українець, який їхав автомобілем Daewoo Matiz, з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем марки Ford, передає



Як зазначається, трагічна подія трапилася на автодорозі №163 місцевого значення о 08:30 за місцевим часом.



За інформацією місцевих рятувальників, громадянина України тривалий час реанімували та вдалося відновити його життєві функції, однак після перевезення до лікарні він помер.



В ДТП також постраждав 60-річний водій іншого автомобіля, який зазнав травми грудної клітки. Його життю не загрожує небезпека.



Поліція під контролем місцевої прокуратури встановлює причини трагічного ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин України віком 29 років загинув у ДТП, що сталася у суботу,8 січня, вранці у населеному пункті Страмніца Західнопоморського воєводства на північному заході Польщі.Як повідомляє tvn24, українець, який їхав автомобілем Daewoo Matiz, з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем марки Ford, передає Укрінформ Як зазначається, трагічна подія трапилася на автодорозі №163 місцевого значення о 08:30 за місцевим часом.За інформацією місцевих рятувальників, громадянина України тривалий час реанімували та вдалося відновити його життєві функції, однак після перевезення до лікарні він помер.В ДТП також постраждав 60-річний водій іншого автомобіля, який зазнав травми грудної клітки. Його життю не загрожує небезпека.Поліція під контролем місцевої прокуратури встановлює причини трагічного ДТП.

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