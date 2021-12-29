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Скільки українців захворіло на коронавірус 8 січня

Скільки українців захворіло на коронавірус 8 січня
За добу 8 січня в Україні зафіксували 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 163 дітей та 33 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

26 950 людей вакциновалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 7 018 людей, другу дозу – 17 425 людей, додаткову дозу отримали 314 людей, бустерну дозу – 2 193 людини.

Також за минулу добу госпіталізували – 840 осіб, сталося 75 летальних випадків, одужало 2 818 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 3 702 473 особи;
◾ одужало – 3 511 269 осіб;
◾ летальних випадків – 97 239;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 16 956 514.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 людей, з них отримали першу дозу – 14 807 334 людини, отримали дві дози – 13 968 123 людини, отримали додаткову дозу – 6 101 людина, бустерну дозу – 18 409 людей. Загалом проведено 28 799 967 щеплень.

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Теги: Україна, коронавірус
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