У волинській громаді побільшало сіл зі швидкісним інтернетом
Сьогодні, 11:54
В села Плоске, Вілиця, Адамчуки, Хрипськ та Вільшанка Шацької громади провели швидкісний інтернет.
Про це йдеться на сайті громади.
Добру справу для мешканців Шацької селищної територіальної громади вдалося реалізувати завдяки коштам інтернет-субвенції, передбаченим у державному бюджеті за 2021 рік.
На проведення інтернету в села громади було використано майже 500 тис. грн субвенції. Так, Вілиця отримала 138 тис. грн, Хрипськ – 114 тис. грн, Плоске – 96 тис. грн, Адамчуки – 76 тис. грн, Вільшанка – 68 тис. грн.
Мешканці населених пунктів нині можуть підключитися до швидкісного інтернету та скористатися його можливостями.
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Про це йдеться на сайті громади.
Добру справу для мешканців Шацької селищної територіальної громади вдалося реалізувати завдяки коштам інтернет-субвенції, передбаченим у державному бюджеті за 2021 рік.
На проведення інтернету в села громади було використано майже 500 тис. грн субвенції. Так, Вілиця отримала 138 тис. грн, Хрипськ – 114 тис. грн, Плоске – 96 тис. грн, Адамчуки – 76 тис. грн, Вільшанка – 68 тис. грн.
Мешканці населених пунктів нині можуть підключитися до швидкісного інтернету та скористатися його можливостями.
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