У волинській громаді побільшало сіл зі швидкісним інтернетом





Про це йдеться на сайті громади.



Добру справу для мешканців Шацької селищної територіальної громади вдалося реалізувати завдяки коштам інтернет-субвенції, передбаченим у державному бюджеті за 2021 рік.



На проведення інтернету в села громади було використано майже 500 тис. грн субвенції. Так, Вілиця отримала 138 тис. грн, Хрипськ – 114 тис. грн, Плоске – 96 тис. грн, Адамчуки – 76 тис. грн, Вільшанка – 68 тис. грн.



Мешканці населених пунктів нині можуть підключитися до швидкісного інтернету та скористатися його можливостями.

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