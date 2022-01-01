У яких громадах Волині зафіксували 2 смерті та виявили 45 хворих на COVID-19
Сьогодні, 09:51
Станом на ранок 9 січня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 45 випадків захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Так, нові випадки захворювання на коронавірус виявили в таких громадах:
Луцький район – 27 хворий:
Луцька ТГ – 17 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ — 3 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 4 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
Локачинська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 9 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 5 хворих
Маневицька ТГ – 1 хворий
Сошичненська ТГ – 3 хворих
Ковельський район – 8 хворих:
Голобська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 2 хворих
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 3 хворих
Протягом доби госпіталізували 6 хворих, 39 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 9 січня в області зареєстровано 104 194 випадки.
Одужало – 100 548 осіб (за останню добу – 1).
Летальних випадків (осіб) – 2201, з них за останню добу – 2:
Луцький район – 1 випадок в Луцькій ТГ;
Ковельський район – 1 випадок по Ковельській ТГ.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Так, нові випадки захворювання на коронавірус виявили в таких громадах:
Луцький район – 27 хворий:
Луцька ТГ – 17 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ — 3 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 4 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
Локачинська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 9 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 5 хворих
Маневицька ТГ – 1 хворий
Сошичненська ТГ – 3 хворих
Ковельський район – 8 хворих:
Голобська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 2 хворих
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 3 хворих
Протягом доби госпіталізували 6 хворих, 39 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 9 січня в області зареєстровано 104 194 випадки.
Одужало – 100 548 осіб (за останню добу – 1).
Летальних випадків (осіб) – 2201, з них за останню добу – 2:
Луцький район – 1 випадок в Луцькій ТГ;
Ковельський район – 1 випадок по Ковельській ТГ.
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