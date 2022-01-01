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У яких громадах Волині зафіксували 2 смерті та виявили 45 хворих на COVID-19

У яких громадах Волині зафіксували 2 смерті та виявили 45 хворих на COVID-19
Станом на ранок 9 січня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 45 випадків захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.

Так, нові випадки захворювання на коронавірус виявили в таких громадах:

Луцький район – 27 хворий:

Луцька ТГ – 17 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ — 3 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 4 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 1 хворий:

Локачинська ТГ – 1 хворий

Камінь-Каширський район – 9 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 5 хворих
Маневицька ТГ – 1 хворий
Сошичненська ТГ – 3 хворих

Ковельський район – 8 хворих:

Голобська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 2 хворих
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 3 хворих

Протягом доби госпіталізували 6 хворих, 39 – лікується амбулаторно.

Усього станом на 9 січня в області зареєстровано 104 194 випадки.

Одужало – 100 548 осіб (за останню добу – 1).

Летальних випадків (осіб) – 2201, з них за останню добу – 2:

Луцький район – 1 випадок в Луцькій ТГ;
Ковельський район – 1 випадок по Ковельській ТГ.

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Теги: коронавірус, Волинь
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