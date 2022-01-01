У яких громадах Волині зафіксували 2 смерті та виявили 45 хворих на COVID-19





Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.



Так, нові випадки захворювання на коронавірус виявили в таких громадах:



Луцький район – 27 хворий:



Луцька ТГ – 17 хворих

Городищенська ТГ – 1 хворий

Горохівська ТГ — 3 хворих

Колківська ТГ – 1 хворий

Підгайцівська ТГ – 4 хворих

Рожищенська ТГ – 1 хворий



Володимир-Волинський район – 1 хворий:



Локачинська ТГ – 1 хворий



Камінь-Каширський район – 9 хворих:



Камінь-Каширська ТГ – 5 хворих

Маневицька ТГ – 1 хворий

Сошичненська ТГ – 3 хворих



Ковельський район – 8 хворих:



Голобська ТГ – 2 хворих

Ковельська ТГ – 2 хворих

Ратнівська ТГ – 1 хворий

Турійська ТГ – 3 хворих



Протягом доби госпіталізували 6 хворих, 39 – лікується амбулаторно.



Усього станом на 9 січня в області зареєстровано 104 194 випадки.



Одужало – 100 548 осіб (за останню добу – 1).



Летальних випадків (осіб) – 2201, з них за останню добу – 2:



Луцький район – 1 випадок в Луцькій ТГ;

Ковельський район – 1 випадок по Ковельській ТГ.

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