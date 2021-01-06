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У волинському селі зберегли та продовжують столітню різдвяну традицію. ВІДЕО

У волинському селі зберегли та продовжують столітню різдвяну традицію. ВІДЕО
У селі Комарове колишнього Маневицького району місцеві жителі зберегли давню різдвяну традицію. Майже сто років у селі "водять Ірода".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У селі Комарове на Різдво вулицею ходить незвичний вертеп. Ірод, його воїни, смерть та чорт не минають жодної хати. Господарям переодягнені парубки показують незвичну театралізовану виставу. Аби побачити її, у Комарове з'їжджаються звідусіль.


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Теги: Різдво, традиції, Волинь, Комарове
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